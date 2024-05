Metropole v roce 1836. Miluju Prahu a Metro vybírají nejkrásnější pražské veduty

Idylický pohled na Týnský chrám a Staroměstské náměstí zachytil v roce 1836 Karel Würbs. Šlo o nový pohled na chrám, na který Pražané čekali bezmála 20 let. Právě v roce 1836 byla konečně opravena severní věž chrámu, do něhož v roce 1819 uhodil blesk. Střecha, krov i ozdobné věžičky shořely a téměř 20 let byla věž o poznání kratší, jen s provizorním zastřešením.