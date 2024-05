Matisa, Theurer či Plassermatic. Prohlédli jsme si „neviditelné dělníky“ ze zákulisí podzemky

Od počátků až po designovou špičku Jako první přepravovaly cestující pod zemí sovětské vozy typu E, do Československa dodávané pod označením EČS. Vyrobeny byly speciálně pro Prahu, vyvinul je Mytiščinský strojírenský závod. Prvních šest se v hlavním městě objevilo na konci roku 1973, kdy s nimi byly zahájeny zkušební jízdy na Kačerově. Jednalo se o modifikaci vozů EŽ, které tehdy jezdily v moskevském a leningradském metru. Vozy měly 42 míst k sezení a 220 k stání, v 70. letech jich bylo do Prahy dodáno 85. V provozu vydržely téměř všechny až do roku 1994, pak je dopravce začal stahovat. Poslední vůz vyjel na trať 29. června 1997. Po ukončení provozu bylo 79 vozů sešrotováno, dva odprodány pro další využití a čtyři zachovány jako historická vozidla. Historická jízda - souprava Ečs ve stanici Letňany V roce 1978 byly v souvislosti se zprovozněním první části trasy A dodány první sovětské vozy typu 81-71, které taktéž pocházely z Mytiščinského strojírenského závodu. Přezdívalo se jim „briketa“ nebo „černá huba“, do provozu byly uvedeny v létě téhož roku. Postupně do Prahy doputovalo 202 čelních a 302 vložených vozů tohoto typu, přičemž se nikdy nekombinovaly do vlaků s vozy EČS. V90. letech byl konsorciem firem Škoda, a. s., Plzeň a ČKD Praha Holdings, a. s., zastarávající model modernizován pod označením 81-71M. „Nezávisle na modernizaci sovětských souprav 81-71 se rozběhla i výroba zcela nových vozů označených M1. Tyto nové vozy jsou lehčí, dosahují vyšší cestovní rychlosti a jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů. Vozy mají zcela nový design, který je řadí ke světové špičce,“ charakterizovali M1 autoři knihy Kolejová vozidla pražské městské hromadné dopravy. Z celkového počtu 730 vozidel je v současnosti 465 kusů modernizovaného typu 81-71M a 265 typu M1. DPP disponuje i osmi historickými vozy, jde o trojici EČS a osm vozů 81-71.