Místo vám drží i kníru holdující sympaťák Jáchym. Lidé rozvíjejí jeho příběh

Někteří už zapomněli, jiní si po přečtení pár řádků tohoto článku jistě vzpomenou na květinovou džungli s balonky, bonbony a dalšími proprietami, ve kterou se před pár měsíci na jeden den proměnila tramvajová zastávka Palackého náměstí. Nebo se v hlavě rozsvítí zelená, když připomeneme krátce před loňským Štědrým dnem chvojím a svátečními ozdobičkami zkrášlenou zastávku Strossmayerovo náměstí? Ať to máte jakkoliv, obojí byl akt spojený s vizuální kampaní Můj čas, jejímž prostřednictvím Regionální organizátor pražské integrované dopravy – ROPID velebí výhody hromadného cestování. Podle Filipa Drápala, mluvčího této instituce, se však budou tematicky nazdobené zastávky v metropoli objevovat i v budoucnu. „Na jaro chystáme opět další jednodenní akce, jako jsme měli loni barevnou a vánoční zastávku. Chystáme například velikonoční zastávku, zamilovanou, respektive prvomájovou, nebo plážovou zastávku. Zároveň připravujeme avizované barevné oživení terminálu Černý Most a možná i dalších stanic nebo terminálů,“ říká pro deník Metro mluvčí ROPID Drápal s tím, že se o podrobnostech chystají s kolegy teprve jednat.

Záminkou pro odstartování kampaně se stalo pro regionálního organizátora dopravy třicetileté výročí existence. Takže byla podle jeho zástupců ideální chvíle ukázat pomocí příběhů pěti různých modelových cestujících výhody MHD oproti individuální dopravě. Jedním z těchto hrdinů, se kterými se Pražané setkávají prostřednictvím vizuálů pro citylighty na zastávkách či na letácích v tramvajích, je i kníru holdující sympaťák Jáchym.

„Jestli někdo miluje rostliny, tak je to Jáchym. Doma, ve vesničce Žebrák, jich má v každé místnosti desítky. S láskou k rostlinám to má stejně i jeho žena. Žít mezi kytkami se učí i jejich dvě děti. Chvíli to sice trvalo, ale teď, když jsou větší, už dobře vědí, že nemají vyhazovat hlínu z květináčů a ochutnávat diefenbachie. Ostatně, ty si Jáchym raději odstěhoval do ateliéru v Karlíně, který je už také téměř plný pokojovek,“ rozvíjejí příběh fiktivního Jáchyma lidé z ROPID na svém Facebooku. „Z domova jezdí Jáchym každé ráno autem, které nechává na odstavném parkovišti, a dál pokračuje metrem. Pokud je to možné, vybere si pro své popojíždění po Praze vždy tramvaj. Například při cestách na pracovní schůzky. Věnuje se navrhování interiérů a právě cestou tramvají ho napadají ty nejlepší věci. Hlavně když dlouho nemůže rozlousknout něco složitého. Ztratit se ve vlastních nápadech je ta nejlepší cesta. Když je nálada a počasí přeje, šlápne do pedálů sdíleného kola,“ vyprávějí Jáchymův příběh lidé z ROPID.

Kreativní koncept připravila Sandra Sedlecká z ROPID. Autorkou fotografií použitých v kampani je Štěpánka Stein. „Pokusili jsme se jít cestou vlastního castingu. Tedy vybírat modely mezi našimi známými a typově zajímavými lidmi, kteří se mnohdy v agenturách ani neobjeví. Buďto je to tak z přesvědčení, že reklamu dělat nikdy nebudou, nebo na to prostě nemají čas. Vybírali jsme hodně charakteristické typy lidí, často jsou z výtvarných škol nebo podobných prostředí,“ přibližuje pro Metro Stein.