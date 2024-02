V kostele na Malé Straně straší. Řádí tu vdova a mnich, co jej vozí bezhlaví kozlové v kočáře

Miluju Prahu Na tomto místě představujeme nejlepší fotografy projektu Miluju Prahu. Jirka Svoboda se focením živil. Jeho snímek kandelábru na Hradčanském náměstí byl vybrán na stránky letošního kalendáře Miluju Prahu.

„Mě hlavně baví zachycovat všechny krásy Prahy. Tohle město mě naprosto pohltilo a dokážu po něm s foťákem běhat celé hodiny. Praha se nikdy neokouká. I stejná místa pokaždé vypadají jinak a mají jinou atmosféru,“ říká Jirka Svoboda, který už 28 let pracuje v rádiích, moderuje a v současnosti je programovým ředitelem v rádiu Signál. Pochází z Liberce a letos je to přesně 20 let, co se přestěhoval do Prahy.

Jirka si spolupráci s Miluju Prahu chválí, protože se jeho fotografie probojovaly i na charitativní výstavu Všechny krásy Prahy, která se bude letos v dubnu a květnu konat už po deváté.

První kolo výběru fotografií do kalendáře Miluju Prahu 2025, který bude jubilejní desátý, je tu.

Zúčastnit se může každý, stačí poslat svých osm nominačních snímků Prahy na výšku na fotky@milujuprahu.cz. A čekat, zda budete úspěšní.