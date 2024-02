Chcete rukavice zdarma? Česko začnou dobrovolníci uklízet už za necelý měsíc

„Zároveň toto gesto a přidání se k celosvětové iniciativě opět připomínají, že odpadky do přírody nepatří, je třeba je nepřehlížet a jít příkladem,“ říká jedna z organizátorek projektu Ukliďme svět a zároveň členka Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Kateřina Landová. Dobrovolníci z minulých ročníků podle organizátorů hlásí: „Výsledky jsou vidět okamžitě a ten dobrý pocit za to stojí. Důvod akce chápou i malé děti, které rády pomáhají.“

Náčiní dorazí poštou

Do začátku akce, tedy do 23. března, zbývá necelý měsíc. Zároveň zbývá několik dní do uzavření žádostí o bezplatné zaslání úklidových pomůcek. O ty si organizátoři lokálních úklidů mohou požádat do 4. března na webových stránkách uklidmesvet.cz, kde se mohou také registrovat.

Dobrovolníci v minulých letech vysbírali tuny odpadu i z Orlíku a v jeho okolí. V roce 2020 navíc využili stavu, kdy byla přehrada upuštěna kvůli přestavbě lodního výtahu.

„Pytlů a dětských rukavic máme letos i díky podpoře ministerstva životního prostředí celkem dost, stačí se do akce u nás na webu jednoduše nahlásit a ve formuláři k tomu vyplnit počet pytlů a rukavic. Balíček vám zdarma zašleme před hlavním termínem,“ hlásí tým Ukliďme svět s tím, že letos nabízí hlavně pytle a dětské rukavice kvůli narůstající poptávce škol.

Kvůli krátké zimě je jaro očekáváno dříve, na lov odpadků se tedy vyplatí jít letos zavčas, než se zem zazelená a odpadky překryje. „Nedávné přívalové deště a vichry posunuly mnoho odpadků do okolí vodotečí, pokud tedy nevíte, kam se za odpadky pustit, ale chcete udělat dobrý skutek pro přírodu, procházka kolem potoka či řeky je téměř jistota,“ dávají tip organizátoři.

Pochvalují si i dlouhodobou pozitivní zkušenost s místními samosprávami, které Ukliďme svět znají a iniciativě fandí, v úspěchu dobrovolnických úklidů totiž hrají zásadní roli.

„Pokud se dobrovolníci na akci nahlásí s dostatečným předstihem, zpravidla se s místním úředníkem či starostou bez problémů domluví na termínu a místě vyzvednutí naplněných pytlů. Pokud se jedná o větší množství odpadu, jsou mnohdy ochotní poskytnout i celý kontejner,“ potvrzuje zkušenost Landová.

Desetitisíce dobrovolníků

Zadáním svého úklidu do formuláře na web mohou podle Landové organizátoři navíc získat pro svůj úklid potřebné dobrovolníky, kteří si mohou najít vhodnou akci podle lokality a termínu a mohou se v případě potřeby domluvit i přímo s organizátorem. Organizátorům z Českého svazu ochránců se daří každoročně v rámci jarních a podzimních akcí pravidelně shánět tisíce, někdy i desetitisíce dobrovolníků.

Ratenice jsou obec ležící v úrodné polabské nížině, asi kilometr východně od města Pečky. Místní chlapi jsou známí tím, že se pořádného úklidu nebojí.

„Pojďte s námi během podzimu překonat 165 tun odpadu, které letos na jaře posbíralo patnáct tisíc skvělých dobrovolníků!“ vyzývali veřejnost loni v létě zástupci ČSOP. Během loňského podzimního kola kampaně Ukliďme svět se následně zapojilo přes šest tisíc dobrovolníků a nasbírali více než deset tun odpadu.

Hotovo není ani za třicet let

Kampaň Ukliďme svět probíhá pod záštitou ochránců už více než třicet let. Jejím cílem je úklid odpadu z nelegálních skládek v přírodě, ale i z ulic a jiných veřejných prostor. Úklidy organizují dobrovolníci z celé České republiky, jednotlivci, organizace, školy i firmy. Akce jim přinášejí dobrý pocit, publicitu i vztah k dané lokalitě a přírodě vůbec. Akce mají i vzdělávací přínos.

„Zapojují se rodiny, skupiny přátel nebo sousedů či kolegů. Proto mohou úklidy mít i komunitní charakter a pozitivní dopad na vzájemné vztahy. Dobrovolníci si mohou naplánovat a registrovat vlastní úklid, nebo se přidat k některému již registrovanému. Na webové stránce kampaně Ukliďme svět najdou řadu užitečných informací a tipů, další informace k tomu přidává i ministerstvo,“ doplňuje Markéta Klimo z ČSOP.

Česko, nebo svět?

V úklidových akcích pořádaných v tuzemsku mají často zmatek i někteří dobrovolníci, kteří se jich účastní. Dobrovolnický sběr odpadků totiž v Česku pořádá kromě ČSOP také spolek Ukliďme Česko, a to od roku 2014. Mezi lety 2017 až 2020 se na organizaci akce Ukliďme Česko podílel i Český svaz ochránců přírody. V současnosti však oba spolky pořádají samostatné kampaně. Český svaz ochránců přírody tedy uklízí svět.

Spolek Ukliďme Česko pamatuje také na prevenci. Provozují proto odpadovou aplikaci Kam s ním. Její autoři doufají, že se díky ní sníží počet černých skládek v přírodě. Aplikace funguje tak, že uživatelům poradí, kde v jejich okolí legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat běžný odpad z domácnosti. Zároveň pamatuje na prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektrospotřebiče i nebezpečný odpad.