Carl's Jr. expanduje do Spojeného království a Irské republiky na základě nové rámcové licenční smlouvy s Boparan Restaurant Group

Společnost BRG bude v rámci nové dohody otevírat, provozovat a franšízovat restaurace na celém území jako výhradní developer společnosti Carl's Jr. Partnerství dále posílí evropské působení společnosti Carl's Jr., která již provozuje téměř 100 restaurací ve Španělsku, Francii, Dánsku, Turecku a Švýcarsku.

„Na Spojené království a Irskou republiku jsme v našem strategickém růstovém plánu pomýšleli již delší dobu a nesmírně rádi naplníme mezinárodní poptávku po našich typických chutích," říká prezident společnosti CKE International Mike Woida.

„Mezinárodní úspěch společnosti Carl's Jr. mluví sám za sebe. Tato značka nabízí fantastickou kvalitu pokrmů a brilantní inovace. Nemůžeme se dočkat, až přineseme původní kalifornský koncept ‚pořádného jídla' (‚Eat Like You Mean It') i do Spojeného království," říká generální ředitel společnosti BRG Satnam Leihal. „Toto partnerství je v dokonalé shodě s naším cílem poskytovat výjimečné kulinářské zážitky. Těšíme se, až uvedeme Carl's Jr. na britský a irský trh."

Řetězec restaurací s bohatými tradicemi a více než osmdesátiletou působností na trhu, jehož cesta začala v Kalifornii, nyní urychluje své plány na globální expanzi. V současnosti CKE provozuje více než 1100 mezinárodních restaurací ve více než 35 zemích světa.

„Společnost BRG se může pochlubit prokazatelnými úspěchy a sdílí naši vizi pro Carl's Jr. ve Velké Británii. Těšíme se na naše místní hosty, které přivítáme v této nové fázi naší cesty za globálním růstem," dodává Woida.

Informace týkající se mezinárodní franšízy najdete na stránce https://carlsjrfranchising.com/international .

O společnosti CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc., soukromá společnost se sídlem ve Franklinu ve státě Tennessee, provozuje restaurace Carl's Jr.® a Hardee's® - oblíbené značky, které se proslavily vysoce kvalitními a inovativními pokrmy, jako jsou legendární hamburgery grilované na uhlí a ručně obalované kuřecí filety Hand-Breaded Chicken Tenders™. Řetězce Carl's Jr. Restaurants LLC a Hardee's Restaurants LLC, které působí mimo USA také v zahraničí, provozují více než 3 600 franšízových nebo podnikových restaurací na domácím trhu a na více než 35 mezinárodních trzích a územích USA. Další informace o společnosti CKE najdete na stránkách www.ckr.com a stránkách jednotlivých značek – www.carlsjr.com a www.hardees.com .

O společnosti Boparan Restaurant Group

BRG, která patří k předním britským restauračním společnostem, spravuje rozmanité portfolio známých značek, mezi něž patří Slim Chickens, Gourmet Burger Kitchen (GBK), FishWorks, Carluccio's, Caffe Carluccio's, Giraffe, Ed's Easy Diner a Cinnamon Collection. Společnost BRG je zavedeným klíčovým hráčem v potravinářském a nápojovém průmyslu. Online: https://boparanrestaurantgroup.co.uk/ .

