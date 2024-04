Dobrovolníci v Brně našli doposud nejstarší „odpad“

Letošní zájem o dobrovolnické uklízení byl opět rekordní. Zatímco počet úklidových akcí byl letos přibližně stejný, jako v loňském roce, evidují organizátoři nárůst počtu dobrovolníků. „Ten byl zřejmě způsoben krásným jarním počasím, které si účastníci akcí opravdu užili. Po minulých dvou deštivých a chladných ročnících nám letos počasí totiž konečně přálo,“ sdělil Miroslav Kubásek z pořádajícího spolku Ukliďme Česko. „Z dosavadních výsledků letošního ročníku je pak potěšující zejména skutečnost, že velká většina (cca 70%) organizátorů uvádí, že odpadu v přírodě nacházeli méně než v minulosti. Vypadá to, že po deseti letech pořádání dobrovolnických úklidů začíná naše úsilí pomalu přinášet ovoce… Zaměřujeme se totiž stále více na osvětu a prevenci vzniku černých skládek i litteringového odpadu. V loňském roce to byl výukový program pro školy nebo třeba kalendář ekologických svátků, především pak ale naše aplikace KAMsNIM.cz. Ta každému spolehlivě poradí, jak správně naložit s nechtěnými věcmi a odpady, aby nám je někteří lidé z neznalosti nevyhazovali do přírody,“ dodává organizátor akce.

Nejstarší nalezený „odpad“

Při likvidaci rozsáhlé černé skládky v brněnských Židenicích nalezli dobrovolníci také několik vyhozených destiček se zkamenělinami trilobitů. Ti se objevili ve starších prvohorách (kambrium), asi před 550 až 530 milióny lety a jejich další vrchol pak nastal v devonu. Stáří nálezu tak lze datovat zhruba mezi 500-400 miliony let. Lokalita nálezu přitom není úplně náhodná, poměrně velké množství (45) druhů trilobitů bylo totiž v minulosti objeveno právě severovýchodně od Brna (Hády, lom Mokrá) profesorem Ivo Chlupáčem. Další nalezené kuriozity mohou účastníci zasílat do tradiční fotosoutěže, jejíž výsledky budou vyhlášeny v průběhu května a nejzajímavější fotografie poté naleznete na facebookové stránce Ukliďme Česko.

Nečekaně mezinárodní

Letošní úklidové akce byly na několika místech nečekaně mezinárodní. Do uklízení se zapojila například Polska Szkoła Karwina, Česko-vietnamský vzdělávací institut, a 20. dubna se bude uklízet i mimo území ČR, v rumunském Banátu, kde místní akce Ukliďme Eibenthal připadá symbolicky na sobotu 20. dubna, „předvečer“ tradičního Dne Země.

Stále se lze zapojit

Pokud jste se nestihli připojit k akci Ukliďme Česko v minulých týdnech, nezoufejte, několik stovek úklidů se bude ještě konat ve zbytku jara. Kupříkladu na nastávající víkend je naplánováno zhruba 300 úklidů většinou spojených s oslavou Dne Země (22. dubna). Přidat se k nim můžete prostřednictvím úklidové mapy na www.uklidmecesko.cz/map/.

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2024 je:

Nadace Komerční banky

Partnery akce jsou:

Garnier nextbike Biotherm

EKO-KOM, a.s.

PENNY Market

ŠKODA AUTO a.s. Lesy České republiky, s.p. Ministerstvo životního prostředí

Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC

E.ON Česká republika, s.r.o.

Plzeňský prazdroj

DB SCHENKER SAKO Brno, a.s. Saint-Gobain

DPD CZ

CANON

ČEPS

Kontakt:

Radek Janoušek

Ukliďme Česko z.s.

radek@uklidmecesko.cz