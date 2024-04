Horku nad Moravou na Olomoucku uzavřela rekonstrukce

Luděk Tichý (ANO), starosta, Horka nad Moravou: "První objízdná trasa je ze Sedliska na Chomoutov a město Olomouc a druhá trasa je stávající ulice Skrbeňská a Olomoucká."

V obci jde o druhou etapu rekonstrukce, která navazuje na už opravenou silnici Olomoucká. Pokud vše půjde podle plánu, řidiči tudy projedou už na podzim 2024.

Luděk Tichý (ANO), starosta, Horka nad Moravou: "Během této rekonstrukce budeme realizovat, mimo konstrukční vrstvy vozovky a nového asfaltu, také nové chodníky, přeložení inženýrských sítí a veřejného osvětlení, vjezdy k rodinným domům a parkovací zálivy. Nově se vybuduje také přechod pro chodce, který bude bezpečnější pro chůzi dětí do školy."

Obyvatel Horky nad Moravou: "Jsme všichni rádi, protože komunikace už byla v dezolátním stavu. Jak se neustále lepí a spravuje, tak vozíky, traktory, prázdné valníky při jízdě dělají obrovský hluk. A samozřejmě je to i nebezpečné pro chodce. Provoz je tady velký. Je to tady pro nás úplná záchrana, my jsme na to čekali."

Luděk Tichý (ANO), starosta, Horka nad Moravou: "Důvod rekonstrukce je zcela jasný! Je to špatnost a nebezpečnost komunikace. Silnice jsou z roku 1960 minulého století. Podloží na nich není téměř žádné."

Celkové náklady na opravu silnice III. třídy v majetku Olomouckého kraje činí téměř 28 milionů korun.

Luděk Tichý (ANO), starosta, Horka nad Moravou: "Z toho obec Horka nad Moravou platí část mimo komunikaci a jedná se o 19 milionů 500 tisíc korun bez DPH."

Úplná uzavírka se týká také autobusů městské hromadné dopravy.

Anna Sýkorová, tisková mluvčí DPMO: "Omezení se dotkne linky číslo 20 a bude v úseku mezi zastávkami Chomoutov, škola a Farmak v obou směrech. Na náhradní trase budou obsluhovány zastávky Skrbeň a Horka, škola. Zastávka Horka, obecní úřad nebude obsluhována."

Úplná uzavírka průtahu obcí skončí na začátku září.

