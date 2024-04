Radio Energic je průkopníkem digitálního rádia a číslo 1 pro progresivní inzerenty

Průkopníkem využívání technologie DAB+ v rámci mainstreamových hudebních hitových stanic je Radio Energic.

Rádio Energic je vhodné pro řidiče, signál je na dálnicích

Radio Energic je progresivním rádiem s mainstreamovým formátem oslovující ženy a muže v cílové skupině 20-40 let. Převážně z měst s důrazem na Prahu a střední Čechy, severovýchodní Čechy, Brno a Ostravsko. Signál je po celé délce dálnic D0, D1, D4, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D48, D56. A to v digitální kvalitě bez nutnosti přelaďování.

„Nemusíte být v autě připojeni přes internet a díky DAB+ tuneru, což je už běžná součást autorádií, a dynamické hudbě programované pro cestování, máte v autě společníky,“ říká v rozhovoru Tomáš Veselý, jednatel a programový ředitel Radia Energic.

Čerstvá energie v programu i ranní show

„Od loňského září do konce loňského roku proběhla pilotní fáze, kdy jsme postavili tým a spustili zkušební vysílání. V prvním čtvrtletí roku 2024 jsme vyprofilovali a upevnili hudební formát pro cílovou skupinu 20–40 let, CHR, nejnovější hity a osvědčené hity z posledních 5 let. Postavili jsme ranní show a programové bloky s rubrikami. Ve všední den je moderovaný živý program, částečně i o víkendu ve stylu to nejlepší z celého týdne. Rádio vysílá zprávy, dopravu, počasí a další servisní informace,“ říká Tomáš Veselý.

Radio Energic nabízí novou ranní show a programové bloky s rubrikami. Moderátorskou dvojicí je Jiří Štěpo Štěpánek a Roman Dušek. Posluchači ji mohou naladit ve všední dny od 7 do 9 hodin, a to nejlepší z ranní show o víkendu. Dopoledne do 12 hodin je věnováno hudbě a informacím s moderátorem Romanem Duškem. Od 12 do 16 hodin pokračuje moderátor Paul Bulva. Odpoledne mezi 16. a 18. hodinou je čas pro Matěje Sotonu. V pátek a sobotu od 18 do 24 hodin Radio Energic vysílá proud taneční hudby pod názvem Energic Mix. V sobotu od 17 do 18 hodin nabízí pořad s novinkovou hudbou Čerstvá energie.

„Jsme rádio se zprávami, dopravou a počasím. Nabízíme informační servis i zajímavé informace v rámci moderovaného programu. Ranní show je orientována na zábavu. Tady je velký prostor pro partnerství inzerentů a posluchačů, kteří jsou aktivní. Pracují, studují, jsou v pohybu, cestují. Proto jim nabízíme dynamický program,“ říká Tomáš Veselý, jednatel a programový ředitel Radia Energic.

Inzerenti mají v Radiu Energic partnera

Inzerenti mají ekologicky šetrný reklamní nosič. Radio Energic je pro inzerenty dynamický progresivní nový formát vysílající v nové digitální technologii s mnohem lepším zvukem v DAB+. Tato technologie umožňuje ekologické šíření signálů, mnohem menší uhlíkovou stopu pro reklamní sdělení. Je to vyzkoušený formát a přenos signálu ze západní Evropy adaptovaný pro české prostředí.

„Posluchače a inzerenty vnímáme jako jednu rodinu v rámci rádiového klubu. Chceme podporovat podnikání inzerentů a posluchačům sdělovat aktuální informace, vše je zabaleno do atraktivní dynamické hudby a zvukového obalu. Jsme profesionální rádio,“ říká Tomáš Veselý, jednatel a programový ředitel Radia Energic.

Kromě klasické spotové reklamy Radio Energic nabízí i sponzoring. Ať už samotných pořadů nebo rubrik jako je časomíra u zpráv, počasí, doprava, kalendárium, tipy na akce. Součástí nabídky jsou i speciální akce jako soutěže a kombinace on air, online a off-line produktů.

V případě zájmu o reklamní kampaň ve vysílání Radia Energic kontaktujte obchod@radioenergic.cz.

Radio Energic vysílá v DAB+ v síti Teleko Digital a na internetu, například prostřednictvím platformy play.cz, Tune IN, My Tuner Radio, Radio Box či www .radioenergic.cz.

Kontakt:

Tomáš Veselý, jednatel, programový ředitel Radio Energic obchod@radioenergic.cz

Radek Pešout, tiskový servis PR Nest Media (MEDIASHOW Digital) pesout@mediashow.cz,

Zadavatel: PR Nest Media s.r.o., https://www.mediashow.cz/mediashow-digital-pr/

