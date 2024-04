Hospodářská komora rozšířila spolupráci se Slavia pojišťovnou

"Pojišťovnictví všude na světě významně přispívá k dobrému běhu ekonomiky a je jedním z důležitých pilířů pro všechny podnikatele bez ohledu na velikost jejich firem," říká generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser, který smlouvu o hlavním partnerství podepsal společně s prezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem. "Ve svých řadách máme specialisty, kteří dokážou podnikatelům nabídnout zkušenosti ryze české pojišťovací společnosti. Naší snahou je podpořit úsilí této instituce o maximální informovanost v rámci všech vlivů, které působí na domácí firmy a zároveň posílit komunikaci Komory směrem k široké veřejnosti o důležitosti firem a podnikatelů pro celou naši společnost," doplňuje Waisser.

Slavia pojišťovna podpoří nejenom marketingové aktivity Komory, ale účastní se i jednání v jejích pracovních skupinách. "Podepsali jsme roční smlouvu o hlavním partnerství, ale věřím, že jde o začátek hlubší spolupráce, která se stane během na delší trať," dodává generální ředitel Slavia pojišťovny.

Cílem Hospodářské komory je nejenom zastupovat podnikatele v České republice, ale také usilovat o rozvoj podnikatelského prostředí v naší zemi i v Evropské unii.

O společnosti Slavia pojišťovna a.s.

