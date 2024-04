Ostrava má nový plán strategického rozvoje. Potřebuje k němu developery?

"Ostrava má v budoucnu naplnit roli moderní metropole. Rozvoj a oživení celé Ostravy, včetně části historického jádra, je proto jedním ze zásadních cílů strategického plánu rozvoje," říká Hana Tichánková, náměstkyně primátora Ostravy.

Historické centrum je výkladní skříní města, jeho pověst je ovšem třeba zlepšit

"Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních cílů pro nadcházející roky by mělo být oživení centra. Právě to nás totiž reprezentuje v Evropě mezi návštěvníky i potenciálními investory. Odhaluje naši zajímavou historii, slouží k setkávání a vůbec utváří celkový dojem z města. Nemluvě o tom, že historické jádro by mělo být příjemným místem k životu pro samotné obyvatele Ostravy," komentuje Ondřej Vysloužil, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA). Strategický plán rozvoje za toto území považuje oblast, kterou ohraničuje řeka Ostravice, ulice Porážková a 30. dubna po Novou radnici. Jde o lokalitu, kde se v posledních dekádách objevila celá řada proluk a opuštěných míst, což negativně ovlivnilo pověst celé metropole.

Město je tahounem změny. Na pilotní projekty navazují další v přípravě

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu. Částečně občanskými iniciativami nebo přirozeným vývojem, ale především díky klíčovým investicím s podporou města. "Mezi první vlaštovky patří úspěšná revitalizace historické budovy jatek z přelomu 19. a 20. století na galerii současného umění PLATO. Záchrana trvala dlouhých šest let, ale rozhodně stála za to. Výsledkem je jedinečná kombinace původních historických prvků s moderními provozními řešeními, která jsou unikátní nejen v naší republice, ale i ve světě. Důkazem je zařazení objektu do užšího výběru Ceny Evropské unie za současnou architekturu Mies van der Rohe Award pro rok 2024, jejíž vyhlášení proběhne již ve čtvrtek 25. dubna," popisuje Ondřej Vysloužil.

Aktuálně probíhá realizace rozsáhlých úprav na Černé louce, v jejíž blízkosti se vloni podařilo dokončit projekt multifunkčního kampusu Ostravské univerzity. Současně se pracuje na propojení centra s Dolní oblastí Vítkovice a celkově rozvoji tohoto území. Provedena má být také celková kultivace náměstí Dr. E. Beneše, díky které vznikne příjemné prostředí pro trávení volného času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti. V projektové přípravě se nachází úprava náměstí Biskupa Bruna.

Opomenout nelze ani rezidenční výstavbu. Zbrusu nový projekt se chystá přímo na Stodolní

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je také navýšení počtu rezidentů v lokalitě. V současnosti plánuje soukromý investor výstavbu na brownfieldu na rozhraní ulic Stodolní, Porážková a Masná. Lokalitu vytipovalo město jako svou rozvojovou oblast a vypsalo na pozemek výběrové řízení. Vítězným projektem se stala Rezidence Stodolní od developerské společnosti Linkcity, která má bohaté zkušenosti s výstavbou na městských brownfieldech v Pardubicích, Chrudimi či Praze. V tomto případě přispěje k proměně historického jádra Moravské Ostravy v těsné blízkosti galerie PLATO.

Právě mezi ní a rezidenčním komplexem developer projektuje novou pěší zónu s množstvím zeleně a místy k odpočinku, která bude společnou investicí města a developera. Samotná Rezidence Stodolní developera Linkcity je polyfunkční dům s 131 byty, které jsou aktuálně v prodeji, a dále maloobchodními jednotkami v přízemí, které rozšíří stávající nabídku obchodů a služeb v okolí. Architektonický koncept z dílny renomovaného studia Bogle Architects je inspirován proměnou nevyužívaných průmyslových areálů v Londýně a dalších západoevropských metropolích. Projekt respektuje historii místa a zároveň do něj přináší moderní architekturu. Jeho finální podoba zohledňuje veškeré připomínky města i Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA).

"Klíčovou roli v procesu proměny města hrají jeho obyvatelé a výstavba bytových domů. Pokud, jako v tomto případě u Rezidence Stodolní, přichází developer s návrhem kvalitní a architektonicky zajímavé výstavby s komunitními prvky, pravděpodobnost naplnění našich cílů rozhodně roste, protože do centra přilákáme nové rezidenty," uvádí Hana Tichánková.

Zdeněk Kašpar, obchodní ředitel ve společnosti Linkcity, doplňuje: "Při zvažování přihlášky do veřejné soutěže na Stodolní se nám líbila centrální poloha projektu. Podobná místa naleznete v jiných částech republiky jen stěží. Kromě toho neznám jiné město, které by mělo tak precizně zpracovaný plán rozvoje a šlo si za svou vizí. Jsou zde jasně patrné změny, které s sebou přinášejí pozitivní energii a motivaci, proč v Ostravě žít a pracovat. Pevně věřím, že Rezidence Stodolní se světovými parametry bydlení se stane dalším důvodem navíc."

Příběh nejznámější ostravské ulice nekončí. Hledá své místo na nové mapě města

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého století. Ulice těžila z pestré nabídky místních podniků, které se zaměřovaly na živé koncerty různých hudebních žánrů a bohaté kulturní programy. Právě tady se konal první ročník festivalu Colours of Ostrava. Nicméně tato situace trvala pouze do roku 2003, poté Stodolní postupně ovládly bary a diskotéky s uniformní taneční zábavou. Změnu přinesla až pandemie koronaviru, jejíž dopady přiblížily Stodolní k běžné městské ulici, která funguje i přes den. Přibyla bistra a restaurace, kam chodí lidé na oběd anebo víkendové snídaně. Fungují zde kanceláře i obchody.

"Návrat 'zlaté' éry čtvrti, která se stala ostravským a možná i celorepublikovým fenoménem, může přijít již brzy. A to díky přirozenému vývoji v kombinaci s novou výstavbou. Z její jedné části od galerie PLATO se může šířit kultura, z té druhé moderní gastronomie. To vše podpořené kvalitní, architektonicky hodnotnou bytovou výstavbou s prvky pro širokou veřejnost, které sem pomohou přivést nový život," popisuje Zdeněk Kašpar.

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů Ostravice z nedávné doby. Město investovalo desítky milionů korun do úprav a z okolí Havlíčkova nábřeží u Sýkorova mostu se postupně stala oblíbená lokalita pro trávení volného času nejen mezi mladými lidmi. Mimo jiné zde působí klub Dock anebo alternativní kulturní centrum Provoz, které pořádá literární či filmový festival.

