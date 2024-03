Rohlíkův průvodce Velikonocemi: online od pomlázky po pečínku

Čerstvě upečené na váš stůl

Co by to bylo za Velikonoce bez beránků, mazanců a jidášů. A proč si při té příležitosti nedopřát skutečný sváteční zážitek a objednat si nějaký od řemeslných pekáren. Zkuste třeba mazanec od Cukrárny Myšák nebo Zrno zrnko. A aby si na tradičním velikonočním pečivu mohl pochutnat skutečně každý, přichystal Rohlík i pestrý výběr bezlepkových dobrot.

Prvotřídní nádivka

Na velikonočním stole ale nesmí chybět ani tradiční velikonoční nádivka. A i když skoro každá rodina má svůj zaručeně nejlepší postup, Rohlík nabízí prvotřídní ingredience, které se budou hodit pro každý rodinný recept. Přihoďte si tedy do košíku kopřivy, medvědí česnek, smetanu nebo pravé uzené.

Vše pro velikonoční hostinu

Většina z nás už ale vyhlíží nějakou šťavnatou pečínku. A protože tahle bude sváteční, dopřejte si to nejčerstvější maso od lokálních farmářů. Rohlik.cz nabízí králičí, krůtí, jehněčí i telecí. A pro ty, kteří si raději užívají svátečních chvil, než by připravovali sváteční hostinu, si Rohlík ve spolupráci se svými šéfkuchaři přichystal vynikající velikonoční hotovky. Zkuste třeba polévku s medvědím česnekem a jako hlavní chod kuřecí roládu se špenátem a jarní nádivkou od Honzy Bureše.

Pokud se nakonec přeci jen rozhodnete něco sami ukuchtit, sáhněte po našich ready-to-cook chuťovkách od Cookitu - recepty pro vás vypiloval sám šéfkuchař Jan Horký a podle návodu je zvládnete hravě připravit už do 30 minut.

Velikonoční nezbytnosti

Věděli jste, že na Rohlíku nenajdete pouze prvotřídní pochoutky, ale i další velikonoční nezbytnosti? Nepleťte se s pomlázkou a jednoduše ji přihoďte k nákupu. Ani pro kočičky nemusíte do květinářství, ale najdete je mezi pestrým výběrem řezných květin. A pokud byste se chtěli před koledníky blýsknout těmi nejhezčími kraslicemi, nezapomeňte na barvy a samolepky na vajíčka. Jestli si pak přejete mít celou domácnost jako z omalovánek, bude to chtít i pěknou jarní výzdobu. K nákupu vám Rohlík rád přibalí samolepící okenní fólie, dřevěné závěsné ozdobičky i naprostou klasiku Velikonoc: žlutá střapatá kuřátka.

Pro malé i velké koledníky

Co by to bylo za Velikonoce bez všech těch čokoládiček, bonbónků, pralinek a dalších sladkostí. Přeci nebudete riskovat, že na příští rok už se koledníci neukážou a vy uschnete. Pro větší koledníky nezapomeňte přichystat sýry, šunky, uzeniny a samozřejmě i štamprličku. V koledě nesmí chybět ani barvená vajíčka - přihoďte do nákupu i ty nejlevnější na trhu, aby si od vás každý koledník mohl odnést i to jedno malované. Na Rohlíku nyní koupíte 10 kusů bílých vajíček za 30 korun. Jedno vás tedy vyjde na tři koruny. Tak na nic nečekejte a nakupujte na www.rohlik.cz.