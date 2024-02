Společnost Huawei vydala bílé knihy, které mají za cíl urychlení inteligentní transformace veřejných služeb

Digitální a inteligentní transformace je tématem, na kterém se shodují země po celém světě. Státní orgány by měly posílit rozvoj digitální infrastruktury, aby dosáhly realizace inkluzivních a spravedlivých digitálních služeb a poskytly tak hnací sílu digitální ekonomice. Wind Li, generální ředitel divize Global Public Sector BU společnosti Huawei, k tomu řekl: "Digitální transformace státní správy představuje dlouhou cestu, která vyžaduje systematický přístup. Jako přední světový poskytovatel infrastruktury a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií se společnost Huawei zaměřuje na strategii "One Cloud + One Network" (jeden cloud, jedna síť), aby pomohla státním orgánům s budováním digitální infrastruktury pro veřejné služby a s dosažením výjimečné úrovně správy věcí veřejných, vyšší ekonomiky i lepších životních podmínek."

Dlouholeté zkušenosti společnosti Huawei s poskytováním služeb více než 700 městům ve více než 100 zemích a regionech představovaly motivaci k tomu, aby na summitu představila bílou knihu o inteligentní transformaci veřejných služeb. Hong-Eng Koh, hlavní vědecký pracovník globálního veřejného sektoru společnosti Huawei, poznamenal: "Architektura pro inteligentní transformaci veřejných služeb se skládá z inteligentní detekce, inteligentní konektivity, inteligentní základny, inteligentních platforem, velkých modelů umělé inteligence a také inteligentních aplikací. Pomůže poskytovat inkluzivnější a na uživatele zaměřené veřejné služby, podpoří spolupráci a proaktivitu, nabídne spravedlivější přístup k inteligentní zdravotní péči a inteligentnímu vzdělávání a ještě rychlejší reakce na mimořádné události."

S ohledem na narůstající využití inovativních technologií jako je generativní umělá inteligence spustila společnost Huawei řešení "National Cloud 2.0". Společnost Huawei se také těší na možnost nabídnout státním i regionálním vládám s rychlejším dosažením digitální a inteligentní transformace prostřednictvím důvěryhodné cloudové infrastruktury, špičkových cloudových služeb a rozsáhlého oborového know-how.

Huawei se drží koncepce "Urychlení inteligentní transformace veřejných služeb za účelem rozvoje kognitivní společnosti" a pomáhá zástupcům státního i veřejného sektoru po celém světě dosáhnout digitální a inteligentní transformace. Tím všem umožňuje těžit z rozvojových dividend, které digitální ekonomika přináší.

