Společnosti IHG Hotels & Resorts a NOVUM Hospitality podepsaly dohodu, která zdvojnásobí přítomnost hotelů IHG v Německu, zahájí spolupráci s projektem Holiday Inn – the niu a nově představí značky Garner a Candlewood Suites

Realizací dohody se společností NOVUM Hospitality, jedním z největších soukromých provozovatelů hotelů v Německu, jehož majitelem je David Etmenan, se společnost IHG stane jednou z předních společností v oblasti střední a vyšší střední třídy. Dohoda zahrnuje následující klíčové prvky:

• Očekává se, že v letech 2024 až 2028 se do systému IHG zapojí až 108 již provozovaných hotelů společnosti NOVUM Hospitality (15.334 pokojů) a 11 hotelů, které jsou v současné době ve výstavbě (2369 pokojů). Přechod hotelů na systém IHG bude probíhat postupně počínaje rokem 2024, přičemž většina z nich na tento systém přejde v průběhu následujících 24 měsíců. V nadcházejících letech tak systém IHG globálně naroste až o 1,9 %.

• Celkem 52 již aktivních nebo připravovaných hotelů se k systému společnosti IHG připojí díky výrazné spolupráci mezi společnostmi Holiday Inn a the niu, stylovou značkou společnosti NOVUM Hospitality, která je vlajkovou lodí vyšší střední třídy. Tím dojde ke spojení domácí přítomnosti značky the niu s ověřenou a celosvětově známou značkou Holiday Inn, což povede k zajištění vedoucí pozice na klíčovém cílovém trhu. Další značky společnosti NOVUM Hospitality, Yggotel, Select a Novum, které již provozují nebo chystají celkem 56 hotelů, začnou fungovat pod novou značkou Garner, kterou společnost IHG uvede v rámci střední třídy, a značka acora Living the City s již provozovanými nebo chystanými 11 hotely se transformuje na značku Candlewood Suites, kterou společnost IHG provozuje ve střední třídě hotelů s prodlouženým pobytem.

• Společnost IHG bude podle dohody po postupném přechodu stávajících nemovitostí a po otevření hotelů ve výstavbě příjemcem franšízových poplatků. Kromě toho budou do systémového fondu společnosti IHG přicházet také standardní příspěvky včetně příspěvků na provoz systému IHG One Rewards a na marketingové a rezervační služby. Společnost IHG pak realizaci dohody podpoří klíčovými peněžními kapitálovými výdaji, které budou odrážet postupnou přeměnu a načasování otevření tohoto velkého portfolia hotelů.

• Součástí dohody je také ujednání o exkluzivitě pro budoucí hotely společnosti NOVUM Hospitality, které se připojí k předním značkám a podnikovému systému IHG se záměrem společného postupného rozvoje dalších hotelů.

• Smlouva je uzavřena na dobu 30 let s možností prodloužení na další období.

Celkem 111 nemovitostí společnosti NOVUM Hospitality se nachází v Německu, zbývajících osm pak v Rakousku, Nizozemsku a Velké Británii. Německo se svou výraznou domácí spotřebou a vysokým příjezdovým i výjezdovým cestovním ruchem představuje jeden z největších evropských hotelových trhů. V roce 2022 v německých hotelech přenocovalo více než 450 milionů hostů, což představuje druhou nejvyšší hodnotu v Evropě, a Německo také vygenerovalo celosvětově nejvyšší počet zahraničních výjezdových cestujících, a to přibližně 100 milionů.

Růst společnosti IHG v Německu bude podpořen pokračujícími investicemi do budování místních obchodních platforem, mezi které se řadí například nedávné zavedení věrnostních partnerství a zdokonalení rezervačních systémů. Společnost IHG očekává, že nárůst její působnosti bude pro společnost NOVUM Hospitality i další vlastníky systému IHG představovat významné výhody, včetně zajištění vyššího povědomí o značce, možnosti přímých rezervací a zapojení věrnostních klientů, a to jak v oblasti domácí poptávky, tak i v případě německých výjezdních obchodních aktivit. Podpoří také rozvoj značek společnosti IHG v dalších lokalitách.

Společnost NOVUM Hospitality přejde na značky a systémy IHG v rámci celého svého portfolia a stane se tak jedním z vůbec největších franšízantů IHG na světě, což jí zajistí přístup k výkonnému obchodnímu systému a technologickým platformám společnosti IHG. Ty umožňují zvyšovat výkonnost hotelů, efektivitu jejich provozu i zákaznický zážitek.

Elie Maalouf , výkonný ředitel společnosti IHG Hotels & Resorts, řekl:

„Je pro nás velkým potěšením, že můžeme navázat spolupráci s tak uznávanou skupinou, jakou je společnost NOVUM Hospitality, a zdvojnásobit tak přítomnost společnosti IHG v Německu, které představuje jeden z největších hotelových trhů v Evropě, a je pro nás prioritou pro zajištění pokračujícího růstu. Tato dohoda dokazuje, že náš podnik je pro majitele hotelů zajímavý a že se společnosti IHG daří vyhledávat další výjimečné příležitosti pro přechod na náš systém a dále ho tak rozšiřovat. Dojde zde také ke vzniku velice silné domácí německé platformy pro zvýšení poptávky a povědomí o značce, jakož i pro zajištění vyššího podílu na milionech výjezdů, které se v Evropě i mimo ni každoročně uskuteční.

Jsme nadšeni, že díky spolupráci se značkou Holiday Inn - the niu můžeme na trh uvést moderní, odvážné a dynamické zážitky, které vyplývají z šance spojit naši světoznámou značku Holiday Inn s vysoce kvalitní místní značkou, která disponuje vynikajícími, z velké části nově vybudovanými hotely. Neméně výjimečná je také skutečnost, že do Evropy na tak důležitý trh, jako je Německo, vstupuje společnost Garner, a že společnost Candlewood Suites vůbec poprvé expanduje mimo Severní a Jižní Ameriku. Společnosti IHG i NOVUM Hospitality sdílejí zásadní snahu zajistit svým klientům skutečnou úroveň pohostinství, vysokou kvalitu služeb a také vytrvalý růst, a těšíme se na společný rozvoj v nadcházejících letech."

David Etmenan, výkonný ředitel a majitel společnosti NOVUM Hospitality, uvedl:

"Partnerství se společností IHG, jednou z předních světových hotelových společností, je pro náš rodinný podnik zdrojem potřebné síly k posílení naší přítomnosti na evropském trhu. Tato spolupráce nám umožňuje soustředit se na poskytování výjimečných hotelových zážitků a zároveň těžit z reputace celosvětově uznávané značky IHG. Vytvořením společné značky the niu a Holiday Inn dochází ke spojení dvou značek, které se vzájemné dokonale doplňují, čímž se naše nabídka stává zajímavější pro hosty na celosvětové úrovni. Přístup k nejmodernější celosvětové distribuční síti společnosti IHG nám nabízí lepší možnosti po stránce prodeje i příjmů, což je zárukou trvalých obchodních úspěchů za současného zachování kompletní flexibility a nezávislosti společnosti NOVUM Hospitality, která i nadále zůstává plně v našem vlastnictví.

Kromě strategických výhod zdůrazňuje kompatibilitu našich vzájemných aktivit také soulad našich hodnot a zásad, který jsme zaznamenali v průběhu celého procesu vyjednávání se společností IHG. Velmi si vážíme respektu a úcty, které jsou naší značce the niu věnovány, a s nadšením očekáváme slibnou budoucnost, která nás v našem společném úsilí čeká."

Další podrobnosti o značkách:

• Holiday Inn je oceňovanou ikonickou značkou, která si vysloužila ohodnocení nejdůvěryhodnější hotelové značky ve Spojených státech. Společnost Holiday Inn, která již od roku 1952 poskytuje ubytování pro volný čas, obchodní cestující a rodiny na výjimečné úrovni, provozuje po celém světě více než 1200 hotelů a dalších 250 jich chystá.

• Značka Holiday Inn - the niu představuje spolupráci, která se opírá o osobitý design a nezapomenutelnou pohostinnost. Značka niu, která se již proslavila svým úsilím o zajištění přátelských služeb a individuálně navrženými hotely, inspirovanými jejich polohou, městským uměním a popkulturou, je svěží značkou s dobrou pověstí. Spolupráce se značkou Holiday Inn ve spojení s možností využití oceňovaného věrnostního programu IHG One Rewards a výkonnou podnikovou platformou IHG dále zvýší zážitky hostů z pobytu samotného, osloví nové rekreační a obchodní hosty a navýší tak její podíl na trhu, a urychlí expanzi do nových lokalit.

• První americký hotel Garner byl otevřen v Seattlu na konci roku 2023. Došlo k tomu pouhé tří měsíce od okamžiku, kdy byla značka připravena k franšízovému provozu, a od té doby zahájila provoz také v Japonsku, Mexiku a Kanadě. Dnešním oznámením společnost Garner potvrzuje svou připravenost poskytovat franšízy v celém regionu společnosti IHG v Evropě, na Blízkém východě, v Asii a Africe (EMEAA). Společnost Garner je ideální volbou pro hosty všech věkových kategorií, kteří hledají spolehlivé a pohodové služby za přijatelnou cenu. Stále častěji jí dávají přednost hosté, kteří touží po výhodném pobytu ve vysoce kvalitním zařízení, a také majitelé hotelů, kteří hledají vyšší výnosy v oblasti střední třídy. Společnost IHG očekává, že se v příštích 10 letech společnosti Garner podaří dosáhnout milníku v podobě více než 500 provozovaných hotelů a v příštích 20 letech pak jen ve Spojených státech dosáhne hranice 1000 provozovaných hotelů.

• Candlewood Suites je značkou společnosti IHG pro prodloužené pobyty střední třídy, která nabízí neformální a přátelské prostředí se vším, co hosté potřebují k životu, práci i odpočinku mimo domov. Již více než 25 let nabízí tato značka svým hostům vysokou úroveň hodnot a zároveň umožňuje majitelům hotelů využívat vysoce efektivní provozní model. Značka Candlewood Suites v Severní a Jižní Americe provozuje nebo chystá provoz více než 520 hotelů.

O společnosti IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] je globální pohostinská společnost, jejímž cílem je poskytovat svým klientům opravdové pohostinství.

Tvoří ji celkem 19 hotelových značek a také program IHG One Rewards, jeden z největších věrnostních programů na světě, provozuje více než 6300 hotelů ve více než 100 zemích a připravuje realizaci dalších více než 2000 objektů.

– Luxus a životní styl: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo

– Nadstandardní úroveň: voco hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

– Základní ubytování: Holiday Inn Express, Holiday Inn Hotels & Resorts, Garner hotels, avid hotels

– Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

– Exkluzivní partneři: Iberostar Beachfront Resorts

Holdingovou společností skupiny je společnost InterContinental Hotels Group PLC, registrovaná v Anglii a Walesu. Hotely a obchodní pobočky společnosti IHG celosvětově zaměstnávají přibližně 345.000 lidí.

Na našich internetových stránkách získáte další informace o našich hotelech a rezervacích i o systému IHG One Rewards. Aplikaci IHG One Rewards si můžete stáhnout v online obchodech Apple App nebo Google Play.

Nejnovější zprávy najdete v našem Newsroomu a můžete nás sledovat také na síti LinkedIn.

O společnosti NOVUM Hospitality

Společnost NOVUM Hospitality se svým pozoruhodným portfoliem více než 150 hotelů (včetně připravovaných), které nabízí více než 20.000 pokojů v 60 nejlepších lokalitách v Evropě, patří mezi největší rodinné hotelové skupiny v Německu. Byla založena v roce 1988 a od roku 2004 pod vizionářským vedením výkonného ředitele a majitele Davida Etmenana zaznamenává setrvalý a úspěšný rozvoj. Portfolio jejích hotelů zahrnuje hotely střední a vyšší střední třídy v klíčových lokalitách, provozované pod uznávanými značkami jako the niu, Select Hotels, Novum Hotels, Yggotel nebo acora Living the City. Kromě toho se společnost NOVUM Hospitality může pochlubit franšízami společností InterContinental Hotels Group, Accor a Hilton. Renomovaný žebříček Treugast Investment Ranking, který každoročně hodnotí nejvýznamnější hotelové společnosti v Německu, udělil společnosti NOVUM Hospitality hodnocení „A", což je důkazem o jejím úsilí nabízet výjimečné služby, jakož také jejího vedoucího postavení v tomto oboru. www.novum-hospitality.com

