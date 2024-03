Společnosti Kohler a SR_A představí v rámci akce Milan Design Week 2024 limitovanou edici chytré toalety "Formation 02" a instalaci pro FuoriSalone

Formation 02 je limitovanou edicí chytré toalety, která bude od 16. dubna k dispozici na webových stránkách sra.kohler.com.

"Toaleta Formation 02 je dalším potvrzením naší oceňované partnerské spolupráce se společností SR_A a Dr. Samuelem Rossem. Nabízí zcela nový a neočekávaný design a je ztělesněním klasického přístupu společnosti Kohler v oblasti designu a inovací," konstatoval Scott Edmunds, viceprezident pro marketing společnosti Kohler. "Formation 02 v sobě spojuje naše poznatky v tomto oboru i naši technologickou zdatnost s hlubokým přesvědčením, že úkolem kreativity je předkládat nové výzvy a být hnací silou pokroku."

DESIGN

Formation 02 se inspiruje rychlostí a silou vody v přírodě a svým brutalistním návrhem představuje odklon od zavedeného designového stylu. Díky použití jedinečných technik tvarování a obrábění se tělo toalety vyznačuje dramatickými barevnými odstíny, hranami a úhly, které kontrastují s měkkostí integrovaných válcových prvků.

Tímto novým designem chce Ross společně s návrhem vodovodní baterie Formation 01 zdůraznit pohyby a zážitky, které se k vodě váží, a vnést do světa každodenních předmětů a rituálů možnost přehodnotit zaběhlé zvyklosti.

Samuel Ross k samotnému návrhu říká: "I nadále se inspirujeme silou přírody a charakteristickými počiny průmyslových návrhů. A to bez ohledu na to, zda se tato inspirace projevuje ve formě jedinečných ozdob s motivem vody nebo způsobů, jakými síla přírody utváří jednotlivé materiály. Toaleta Formation 02 vás upozorní na pouť, na kterou se voda musí vydat."

TECHNOLOGIE A BARVY

Toaleta Formation 02 je příkladem inovace v kategorii chytrých toalet, ale zároveň jde také o zcela nové designové pojetí chytré toalety Eir společnosti Kohler. Díky praktickým funkcím, jako je vyhřívané sedátko, systém nastavitelného čištění, noční osvětlení, hands-free otevírání/zavírání, automatické splachování nebo dotykový dálkový ovladač, je Formation 02 ztělesněním inovace a pohodlí.

Použitím průmyslového odstínu Haptic Orange se toaleta odkazuje na debut koupelnové kolekce Kohler v barvě "Tiger Lily" z roku 1967 a spojuje v sobě barvu charakteristickou pro Rossovu tvorbu s inovativním přístupem k práci s barvami, který patří mezi tradice značky Kohler. Formation 02 je již druhým produktem, který z této spolupráce vzešel. I nadále se zde naplno projevuje Rossův avantgardní umělecký přístup, a zároveň skládá poctu 150leté tradici vývoje nového designového jazyka společnosti Kohler v oblasti sanity.

INSTALACE FUORISALONE

Toaleta Formation 02 bude v rámci FuoriSalone představena prostřednictvím rozsáhlé, pro tuto příležitost speciálně vytvořené instalace s názvem Terminal 02, která bude v Palazzo del Senato (Via Senato 10) vystavena denně od 12:00 do 22:00 od úterý 16. dubna do neděle 21. dubna.

Instalace Terminal 02 návštěvníky zavede do labyrintu instalačních trubek, na jehož konci naleznou toaletu Formation 02. Tato imerzivní instalace návštěvníkům umožní sledovat proudění vody objekty různých tvarů a na různých úrovních. Koncept proudění a jeho kontroly zde budou spojeny s objevováním a hravostí prostřednictvím estetiky, která využívá prvky přírodní krajiny v kontrastu s průmyslovým a technickým měřítkem. Industriální, brutalistické výrobky a instalace jsou zasazeny do prostředí, jemuž dominují velkolepé pilíře historického Palazzo del Senato, odrážející jeho klasické architektonické prvky i oblohu nad ním. Instalace ztělesní sdílenou filozofii společností Kohler a SR_A a složí poctu odkazům tradičních řemesel. Zároveň bude usilovat o změnu našeho pohledu na jeden z nejzákladnějších prvků, kterým voda je.

Společnost Kohler bude své nejnovější globální produktové inovace vystavovat také na veletrhu Salone del Mobile v hale 22 ve stánku H10 H6.

Zástupce médií zveme na exkluzivní předpremiéru v pondělí 15. dubna, které se zúčastní umělec a designér Samuel Ross. Rozhovory lze uskutečnit na vyžádání.

Další informace a snímky naleznete v Sadě mediálních materiálů společnosti Kohler pro Milan Design Week .

O studiu SR_A

Progresivní designérské studio SR_A vytvořilo od svého založení dr. Samuelem Rossem MBE v roce 2019 společné komerční projekty se skupinami LVMH, Apple Group a Nike Group i nezávislými technologickými a designovými společnostmi. Jedná se o britský ateliér, který navrhuje objekty v oblasti průmyslového designu, prostorového designu a vizuální komunikace. Filantropická odnož studia poskytuje pod názvem Black British Artist Grants akademické financování a umělecké granty nedostatečně zastoupeným odborníkům britsko-karibského a britsko-afrického původu. Pro tyto účely vytvořilo studio SR_A poradní výbor složený z řady odborných institucí – Viktoriina a Albertova muzea (The V&A Museum), Královské akademie umění (The Royal College of Art), módní organizace The British Fashion Council, Muzea designu (The Design Museum) a Westminsterské univerzity (University of Westminster). SR_A se tak stává nositelem objektivních, estetických a strukturálních změn prostřednictvím designu.

Další informace naleznete na adrese sr-a.com.

O společnosti Kohler Co.

Společnost Kohler Co. je již po 150 let světovým lídrem v oblasti designu a inovací. Prostřednictvím svých produktů pro kuchyně a koupelny, luxusních truhlářských výrobků, obkladů a osvětlení, řešení pro distribuovanou energii - domácí energetiky, průmyslových energetických systémů a pohonných systémů napomáhá vytvářet elegantní bydlení. Poskytuje také luxusní zážitky v oblasti pohostinství a významných golfových turnajů. Soukromá společnost Kohler Co. byla založena v roce 1873 a sídlí ve městě Kohler ve státě Wisconsin. Společnost rovněž vyvíjí prostředky pro řešení naléhavých problémů komunit s nedostatečnou úrovní péče po celém světě, jako je dostupnost nezávadné vody a základní hygieny. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života současných i budoucích generací.

Nabídka společnosti KOHLER: Kuchyně a koupelny, Energetika, Golf a resorty

