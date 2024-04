Stanovisko českých vydavatelských asociací k problematickým praktikám při užívání služeb monitoringu obsahu

Česká unie vydavatelů (ČUV), Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Asociace online vydavatelů (AOV) a Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV) reagují na skutečnost, že podle jejich informací někteří zájemci nebo uživatelé služeb monitoringu se obracejí na provozovatele těchto služeb s požadavky, které mohou být v rozporu s autorským právem či smluvním ujednáním s jednotlivými tvůrci obsahu. Provozovatelé monitoringu mediálního obsahu mohou uživatelům poskytovat jen takový obsah, k němuž sami získali práva od příslušných vydavatelů (resp. autorů) tohoto obsahu. Proto nemusí být schopni některým požadavkům u obsahu některých vydavatelů vyhovět. Může se např. - podle okolností a obsahu smluvního ujednání mezi vydavatelem a provozovatelem monitoringu – jednat o žádosti spojené s přístupem k placenému obsahu tzv. za paywallem a či o dodávání shrnutí obsahu článků (včetně chráněného obsahu) vytvořeného pomocí umělé inteligence.

Vydavatelské asociace tímto chtějí upozornit provozovatele monitoringu mediálního obsahu i jejich potenciální klienty, že snaha vyhovět takovýmto žádostem by mohla být v rozporu s licenčními ujednáními mezi nimi a vydavateli a provozovatelé monitoringu by měli vždy zvážit, zda při konkrétním poskytování obsahu zákazníkům neporušují svá ujednání s konkrétním vydavatelem. Např. poskytování placeného obsahu chráněného paywallem je v současné době jedním z klíčových zdrojů příjmů vydavatelů, které jsou nezbytné pro zajištění profesionálního, kvalitního a důvěryhodného obsahu. Případné obcházení licenčních ujednání mezi vydavatelem a poskytovatelem monitoringu by tak poškozovalo nejen vydavatele, ale vzhledem k provázanosti ekosystému i celý mediální trh.

Jsme si vědomi, že umělá inteligence usnadňuje práci s daty a je součástí mnoha pracovních procesů. Je však třeba mít na paměti, že je při práci s ní nutné respektovat zákonné normy. Tématu zpracovávání textů pro použití umělou inteligencí se konečně věnuje i nedávno přijatý evropský Akt o umělé inteligenci (tzv. AI Act), který přináší nové povinnosti pro generativní modely AI.

