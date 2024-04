Velkolepý start ČEZ RunTour: Přes 2000 běžců na trati, letní počasí a napínavý souboj reprezentantek

Byl to vydařený start sezony! Zatímco před dvěma lety se při prvním závodě sezony snášel na České Budějovice sníh, tentokrát svítilo slunce a teploty vyšplhaly k letním hodnotám. I díky tomu si první z osmi závodů této sezony užili rekreační i výkonnostní běžci, začátečníci, ale také celé rodiny s dětmi – právě nejmenší závodníci se jako první vydali na své Lupilu běhy na 500 a 1000 metrů.

Po nich už se do startovního koridoru pod Černou věží začali řadit dospělí závodníci. Vítězi Rodinného běhu na 3 km se stali Lukáš Bennour (9:52) a teprve desetiletá Martina Chudová (11:27). Při nejoblíbenějším závodu PUMA RUN 5 KM sledovali diváci vítězství Ondřeje Kohouta (16:03) a také atraktivní souboj dvou reprezentantek – síly změřily běžkyně na lyžích a olympionička Barbora Havlíčková s Anetou Grabmüller, bronzovou medailistkou z mistrovství světa v terénním triatlonu, která byla v cílí o dvacet vteřin dříve (18:42).

„Pojali jsme to jako rodinný výlet. Já jsem s manželem běžela pětku, ségra běžela desítku, tak jsme si společně dali i Tandem. Bylo to moc fajn. Jsem ráda, že jsem na své skoro domácí trati zvítězila a chválím organizátory za to, jak se poprali s vedrem,“ řekla Grabmüller, která pochází z jižních Čech, ale žije v Norsku.

Prestižní ČEZ RUN 10 KM prolétli v nejrychlejších časech domácí David Vaš (32:53) se slovenskou olympioničkou Katarínou Pejpkovou (37:19).

„V Českých Budějovicích jsme poprvé vyhlásili vítěze nového štafetového závodu středních škol. Titul Záškoláci regionu a odměnu 30 tisíc korun pro svou školu od partnera LIDL získali studenti Gymnázia Vimperk, kterým gratulujeme,“ říká Marek Pirzkall, ředitel závodu z pořádající agentury VML.

Krásná trať, nabité zázemí

Českobudějovická trať zavedla běžce z historického centra k cyklostezce vedoucí podél Vltavy. Po jejím druhém břehu pak proběhli přes park Dlouhá louka na Sokolský ostrov, aby se následně vrátili do dlážděných uliček, které jako jediné nabízeli příjemný stín.

Po závodě si pak mohli všichni účastníci užít nabité zázemí, které zaplnilo rozlehlé českobudějovické náměstí – osvěžující sprchy, regenerační masáže, skvělé jídlo z LIDL menu, mohli se zapojit do soutěže o špičkové boty PUMA, užít si zábavné atrakce, pobavit se ve stánku ČEZ nebo si třeba nechat navrhnout perfektní hydratační strategii na míru od Iontmax.

Běží se pro druhé

Mezi tisícovkami běžců byli na trati také nevidomí závodníci, kteří byli oblečeni do žlutých vest Nadace Leontinka. Svou účastí je podpořili všichni registrovaní běžci – padesát korun z každého zaplaceného startovného totiž obdrží tato dobročinná organizace.

Kromě toho mohli běžci po celém Česku podpořit nejmenší děti s postižením z Centra Kaňka. Právě pro ně byl totiž založen v aplikaci EPP – Pomáhej pohybem speciální projekt v rámci spolupráce seriálu RunTour se společností ČEZ. V této aplikaci běžci získávají body za své pohybové aktivity, které pak mohou přidělovat vybraným projektům, aby za ně Nadace ČEZ následně poslala finanční prostředky. Ty budou tentokrát využity na psychorehabilitační pobyty.

Z Českých Budějovic se nyní seriál ČEZ RunTour přesouvá do Kopřivnice, kde se poběží 27. dubna v unikátním areálu Tatra Trucks. Chcete u toho být také? Registrujte se už dnes na www.run-tour.cz.

O ČEZ RunTour:

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet!

