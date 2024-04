Vrstvené zálohovací úložiště společnosti ExaGrid bylo v rámci 5.ročníku vyhlášení cen programu „Data Breakthrough Awards“ vyhlášeno „Řešením roku pro zálohování dat“

Společnost ExaGrid ® , jediné řešení v oboru pro vrstvené zálohování dat s funkcí Retention Time-Lock, které zahrnuje vrstvu nesměřující k síti (vytváří vrstvenou vzduchovou mezeru), zpožděné mazání a neměnnost pro obnovu po ransomwaru, dnes oznámila, že její vrstvené zálohovací úložiště bylo vybráno jako vítěz ceny „Řešení roku pro zálohování dat“ v rámci 5. ročníku programu vyhlášení cen „Data Breakthrough Awards“, který provádí nezávislá organizace Data Breakthrough, jež oceňuje nejlepší společnosti, technologie a produkty na současném globálním trhu datových technologií.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20240416252500/cs/

Průlomové vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid poskytuje komplexní zabezpečení, obnovu po ransomwaru, více možností obnovy po havárii a další funkce. Řešení zapisuje zálohy přímo do diskové vyrovnávací paměti Landing Zone, čímž se vyhýbá inline zpracování a zajišťuje nejvyšší úroveň výkonu zálohování, což vede ke krátkému zálohovacímu oknu. Adaptivní deduplikace provádí deduplikaci a replikaci souběžně se zálohováním pro dosažení silného bodu obnovy (RPO). V průběhu deduplikace dat do úrovně úložiště je lze také replikovat do druhé lokality datového centra nebo do veřejného cloudu pro obnovení po havárii (DR). Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouúrovňový přístup k zálohovacímu úložišti s komplexním zabezpečením.

Škálovatelná architektura ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat. Zařízení obsahují disk, výpočetní výkon, paměť a šířku pásma a lze k nim přidávat další zařízení. Systém se lineárně škáluje, zachovává zálohovací okno pevné délky a zákazníci platí pouze za to, co potřebují. Data jsou deduplikována do nesíťové vrstvy úložiště s automatickým vyrovnáváním zátěže a globální deduplikací ve všech úložištích.

Kromě toho společnost ExaGrid nedávno přidala do své produktové řady tři nové modely zařízení: EX54, EX84 a EX189, které nabízejí největší kapacitu úložiště v rámci jednoho škálovacího systému u všech zálohovacích úložišť na trhu, a oznámila, že všechna zařízení ExaGrid jsou k dispozici v modelech 2U, které nabízejí efektivní využití prostoru v racku.

„Jsme vděční za toto uznání v rámci oborového programu 2024 Data Breakthrough Awards. Když jsme si uvědomili, že žádný z dodavatelů nevytváří úložiště, které by optimalizovalo zálohování, vytvořili jsme naše vrstvené zálohovací úložiště („Tiered Backup Storage“) speciálně pro zlepšení výkonu zálohování, výkonu obnovy a škálovatelnosti při nárůstu dat,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Ekonomika zálohování je stejně důležitá jako výkon. Jsme hrdí na to, že jsme největším nezávislým dodavatelem zálohovacích úložišť, a budeme i nadále inovovat naše řešení s cílem odstranit všechny problémy, kterým organizace čelí, pokud jde o zálohování.“

Každoroční udílení cen Data Breakthrough Awards je přední program oceňování inovátorů, lídrů a vizionářů v oblasti datových technologií z celého světa v řadě kategorií, včetně DataOps, Data Analytics, AI, Business Intelligence, Data Privacy, Data Storage a mnoha dalších. 5. ročník programu ocenění Data Breakthrough Award přilákal tisíce nominací z celého světa.

„Zálohovací úložiště ExaGrid přináší rychlý výkon při přijímání a obnově záloh, komplexní bezpečnostní funkce, vrstvu bez připojení k síti a škálovatelnou architekturu spolu se špičkovou zákaznickou podporou. Organizace se při zálohování potýkají s neuvěřitelným množstvím problémů, včetně deduplikace, která tak často negativně ovlivňuje výkon zálohování a obnovy,“ řekl Steve Johansson, výkonný ředitel společnosti Data Breakthrough. „Jedinečná architektura společnosti ExaGrid, její neustálé inovace a odhodlání nabízet nejlepší řešení pro ukládání záloh staví vrstvené zálovovací úložiště společnosti ExaGrid na jinou úroveň; jsme nadšeni, že jí můžeme udělit naše označení „Řešení roku pro zálohování dat!“ za rok 2024.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Podívejte se, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech se společností ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví podstatně méně času zálohovacím ukládáním v příbězích o úspěších našich zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své hodnocení +81 NPS

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

O společnosti Data Breakthrough

Součástí organizace Tech Breakthrough, předního světového poskytovatele informací o trzích a platforem pro oceňování technologických inovací a vůdčích schopností, jehož součástí je program ocenění Data Breakthrough Awards, se věnuje oceňování inovací a narušení trhu v oblasti datových technologií, služeb, společností a produktů. Celosvětový program ocenění Data Breakthrough Awards poskytuje fórum pro veřejné uznání úspěchů datových společností a řešení v kategoriích zahrnujících datovou analytiku, management, infrastrukturu a hardware, ukládání dat, poskytování obchodních informací a další. Více informací je k dispozici na DataBreakthroughAwards.com.

Společnost Tech Breakthrough LLC neschvaluje žádného dodavatele, produkt nebo službu zobrazenou v našich programech oceňování a nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali pouze ty dodavatele, kteří jsou oceněni. Ocenění společnosti Tech Breakthrough LLC se skládá z názorů organizace Tech Breakthrough LLC a nemělo by být vykládáno jako prohlášení o skutečnosti. Společnost Tech Breakthrough LLC se zříká veškerých záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, týkajících se tohoto programu uznání, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240416252500/cs/

Kontakty:

Media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid