Chtějí poukázat na sexuální obtěžování. Nová iniciativa vznikla z kávové komunity

V rozhovoru pro Metro vysvětlila, na co se iniciativa soustředí, jaké jsou její prozatímní plány a jak mohou pomoci kolemjdoucí.

Co vás k založení projektu přivedlo?

Kontaktovala jsem Karolínu, nynější spoluzakladatelku Nemel hrubě, potom, co jsem si přečetla její příběh na webu neziskovky, která nechává slyšet hlas obětí a přeživších sexualizovaného násilí. Zjistila jsem, že má souvislost s článkem, na kterém jsem zrovna pracovala. Hned nato jsem Káje napsala a ještě ten večer jsme se sešly. Vyprávěla mi svůj příběh a já se jí pak svěřila se svým. Článek ovšem nakonec nevyšel. Po půlroce jsme se sešly znovu a začaly vymýšlet, jak situaci v komunitě výběrové kávy můžeme zlepšit.

A jak to dopadlo?

Nakonec jsme si uvědomily, že jeden článek by vůbec nedokázal to, co chceme. A tak vzniklo naše heslo „jeden akt nestačí“. Založit iniciativu a později ji i následně přetavit v neziskovou organizaci pro nás byla jasná volba.

Zde se nabízí otázka, zda máte kolem sebe oběti podobných činů.

Právě že obě kolem sebe máme spoustu baristů, provozních a podobně, kteří za sebou zkušenost se sexualizovaným obtěžováním či násilím mají. Obě jsme věděly, že za sebou chceme zanechat něco většího a pokusit se tak změnit situaci týkající se sexualizovaného násilí, ale i nerovných podmínek v oboru výběrové kávy.

Projekt se zabývá sexualizovaným násilím na baristkách a baristech v Česku.

Na co se iniciativa soustředí?

Především na detabuizaci sexualizovaného násilí v komunitě výběrové kávy. Kromě toho se naše brzy už nezisková organizace zaměřuje i na nerovné podmínky, platové, podmíněné genderem, sexuální orientací a podobně.

Projekt zaměřený na sexuální zneužívání baristek a baristů otevírá další dveře v osvětě o této problematice. Jaké jsou vaše prozatímní plány?

Aktuálně musíme hlavně dořešit žádost o zapsání neziskové organizace do registru. Dále jsme už začali pracovat na metodice školení pro kavárny a pražírny o sexualizovaném obtěžování na pracovišti, ale i od zákazníků. Metodologii školení vypracováváme společně s odborníky z oboru psychologie a HR. Snažíme se domluvit i rozsáhlejší sociologický průzkum, který by přinesl přesná data o aktuální situaci. Následně budeme přinášet komunitě zajímavé rozhovory formou podcastů a přednášek, dělat workshopy pro veřejnost a pořádat podpůrné skupiny. První se uskuteční už na začátku tohoto měsíce.

Průzkum Každý čtvrtý respondent dotazníku projektu Nemel hrubě má zkušenost se sexuálním násilím v baristickém prostředí.

v baristickém prostředí. Až 52 procent dotázaných v průzkumu odpovědělo, že pokud má problém na pracovišti, řeší ho s kolegy. Deset procent odpovědělo, že problémy neřeší vůbec.

Kam se oběti mohou v případě napadení v baristickém prostředí obrátit? Mohou přijít přímo za vámi?

Za námi samozřejmě přijít mohou, ale protože nejsme ani jedna terapeutka, odkazujeme je vždy na povolaná místa, jako je například iniciativa Profem, Persefona, Bílý kruh bezpečí a podobné organizace.

Jak mohou naopak zákazníci, kteří by byli potenciálními svědky nějakého takového činu, například přímo v kavárně zasáhnout? Mohou být vůbec nějak nápomocní?

Každý může pomoci, stačí používat selský rozum. Když půjdete po ulici a uvidíte kočárek, který sjíždí do silnice plné aut, taky se do ní rozběhnete, abyste ho zastavili. Totéž byste měli udělat, když vidíte cokoli jiného. Problém je v tom, že sexuální obtěžování většina lidí nevidí nebo spíš nechce vidět. Právě proto o tom mluvíme. Aby zmizelo tabu a lidé poznali své hranice.