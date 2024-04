Díky nové lanovce se možná také zamilujete, říká s úsměvem designérka Anna Marešová

Produktová designérka Anna Marešová má za sebou návrhy výletní tramvaje pro Prahu T3 Coupé a petřínské lanovky. Kromě designu veřejné dopravy je mimo jiné zakladatelkou značky intimních pomůcek pro ženy Whoop·de·doo. V rozhovoru pro Metro prozradila, jak vnímá intimitu a sex či zda je těžké prorazit v erotickém průmyslu.

Jsou témata s intimními a erotickými pomůckami v Česku stále tabu?

Nejsem to asi schopna úplně posoudit, protože se v tom prostředí nacházím každý den. Ale překvapuje mě, že se ještě občas najdou lidi, kteří to neznají a reagují úsměvně. Čím dál tím víc si říkám, jak je fajn, že design může toto tabu prolomit. Mám kamarády, kteří mě rádi představují se slovy: „To je moje kamarádka a vyrábí vibrátory.“ Ale když pak ukážu svou práci, dotyční reagují velmi pozitivně třeba tím, že se jim moje návrhy líbí.

Jaké například?

Třeba menstruační kalíšek. Spousta zákaznic se mi přiznala, že by ho nepoužívala, ale že ten můj je tak hezký, až mu dala šanci. A jsou spokojené dodnes.

Musela jste si někdy obhajovat to, že pracujete v sektoru s erotickými pomůckami?

Kdybych měla pocit, že musím, tak asi ano. Ale přistoupila jsem k tomu s tím, že to tak prostě je, a tohle téma jsem si vědomě zvolila. Nestydím se za to, jsem s tím naprosto v pohodě.

Co pro vás znamená sex a intimita?

Pro mě to je oblast, jež je nedílnou součástí života, a je potřeba ji mít správně nastavenou. Erotický průmysl hodně spadá do toho vulgarismu, přijde mi, že to posléze degraduje ženství. Se svou značkou nabízím nějakou cestu, která je pro mě příjemná, a přesně tak vnímám intimitu. Mělo by to být něco, o čem se dá přirozeně mluvit, a zároveň je to součást života, jedna z těch příjemnějších. Svými produkty se dotýkám i citlivějších témat, například gynekologických problémů.

Je podle vás těžké prorazit v erotickém průmyslu?

Samozřejmě je to zajímavé pro public relations, ale obchodně to není úplně snadný artikl. Nejsme klasický produkt a nechceme jej dávat do klasických sexshopů. Třeba z on-line marketingu je to velmi tvrdý oříšek, protože nemůžeme třeba propagovat komerčně na sociálních sítích vibrátory ani venušiny kuličky, i když jsou skvělé na posílení pánevního dna, protože je to erotický průmysl.

Zažila jste pocit, že je něco nefér jen proto, že jste žena?

Dlouho jsem o tom nepřemýšlela, ale když budu upřímná, tak ano. Ve škole jsem musela makat víc než kluci a myslím, že to bylo proto, že jsem holka, design je přece víc pro kluky. Na druhou stranu jsem za to ráda, protože mě to neskutečně posunulo. Ale určitě byly situace, které, kdybych byla muž, bych možná zvládla s větším nadhledem.