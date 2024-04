Fanoušci dopravy mají letos žně. V Benešově se opět můžou projet Hurvínkem

Jízdy historickými autobusy, speciálními vlaky a bohatý doprovodný program slibuje sobotní akce, která se koná ve vlakové stanici a autobusovém terminálu v Benešově. Regionální den PID začíná už v 10 hodin.

Barevná galerie Dopravní podnik zve zájemce také do metra. Komentovaná vycházka s názvem Ačko – elegantní a tajemná galerie umění se koná 20. května. Řeč nebude pouze o ikonických obkladech, ale také o všudypřítomném umění. Vstupenky koupíte na webu fanshop.dpp.cz.

Projet se můžete legendárními vlaky, jejichž přezdívky znají nejen fanoušci dopravy. Však Žabotlam či Hurvínek patřily do slovníku i běžných cestujících. Zítřejší akce ale nabídne i dopravní novinky. České dráhy v tomto týdnu oficiálně převzaly první nový RegioPanter pro provoz v Pražské integrované dopravě. Elektrická jednotka, která vyrazí do zkušebního provozu s cestujícími v květnu na lince z Prahy do Kralup nad Vltavou, se veřejnosti poprvé představí právě v rámci Regionálního dne PID.

Na závěr dubna se mohou těšit i fanoušci tramvají. Dopravní podnik nachystal hned několik komentovaných vycházek a zvláštních jízd. Akce zaujmou už názvem. Ve středu 24. dubna se koná vycházka Tramvajové tajemství Prahy a v pátek 26. dubna například event s názvem Jak to bylo, když se v Praze objevila první tramvaj. Celý program akcí najdete níže.

Dopravní podnik zve zájemce také do Depa Kačerov. Den otevřených dveří se uskuteční 4. května. Akce proběhne v rámci oslav padesátin pražského metra. Program nabídne i ukázky pracovní náplně hasičského sboru dopravního podniku. O den později, tedy 5. května, se koná zase akce s názvem Metro C očima paleontologa.