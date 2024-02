Na hory s dětmi? Dbejte na správné vybavení, oblečení a také bezpečnost

Před každou cestou se ujistěte, že máte sjednané cestovní pojištění pro celou rodinu. „Kryje vám záda, když se zraníte, a podrží vás i v případě, kdy na sjezdovce způsobíte úraz jinému sportovci. Je třeba vybrat správně, náklady na ošetření třeba komplikovanější zlomeniny spojené s operací a zajištěním převozu do Česka se totiž mohou vyšplhat až na téměř půl milionu korun, „ říká Alexandra Přibylová z Kooperativy. Zkontrolujte platnost cestovních dokladů, platební karty a s sebou mějte také menší hotovost.

Děti bývají na sjezdovce neohrožené a hůře vyhodnocují nebezpečné situace. Počátky je navíc stojí spousty pádů. Jedním z nepostradatelných prvků je proto helma. Na té se šetřit určitě nevyplácí. „Helma musí stoprocentně padnout, a pokud bude navíc vybavena pevnýma ušima, dopřeje dítěti potřebný tepelný komfort. Při výběru helmy je důležité volit také reflexní barvu, se kterou bude dítě na kopci dobře vidět i při ztížených podmínkách,“ radí Daniel Hájek, expert na výběr sportovního zboží ze společnosti LevelSportKoncept. Hodí se i brýle a páteřák.

Děti můžete učit i na snowboardu, ale vždy je dobré si najmout odborné instruktory.

Pro děti mějte dětské věci

Než vyrazíte na hory, pečlivě si zkontrolujte lyžařskou a snowboardovou výbavu. Lyže a snowboard svěřte do péče servisu, kde se o ně profesionálně postarají, a vy budete mít jistotu, že jsou v pořádku. Stejnou péči věnujte i dětské výbavě. „Řekněte ne zmenšeninám a těžkým prknům či lyžím. Jistě jste slyšeli upozornění, že dítě není malý dospělý. Proto pro ně nejsou vhodné snowboardy, které jsou pouhou zmenšeninou dospěláckých. Prkno pro dospělé má určitou tloušťku, která je adekvátní jejich výšce. Pokud se takový snowboard zmenší na výšku dítěte, bude příliš těžký a dítě na něm bude mít problém zatočit, protože prkno se musí v oblouku prohnout,“ říká Roman Blažek, výrobce dětského vybavení Beany.

Začátečníci k odborníkům

Častá otázka rodičů je, zda se mají do výuky lyžování dětí pustit sami, nebo mají svěřit výuku odborníkům. Tomáš Macas, který garantuje kurzy a lyžování na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, doporučuje zkušené instruktory. Profesionálové mají nejen potřebné dovednosti, ale také zkušenosti s výukou dětí i dospělých. „Jsou vyškoleni na to, jak učit, radovat se z každého úspěchu a předejít získání zlozvyků. To přináší pokrok,“ říká Macas.

Stejného názoru je i Filip Zeman ze Sport Kids, který lyžování dětí učí a sám závodil v akrobatickém lyžování. Doporučuje využít profesionální instruktory. Poskytují nejen technické dovednosti, ale také psychologickou podporu pro děti. „Jejich zkušenosti jsou neocenitelné. Adaptují se na dítě – sledují jeho tempo, respektují jeho hranice.“

Dobře se oblékněte

Aby vám na sjezdovce bylo dobře, je třeba se správně obléknout. Je ideální oblečení vrstvit, a to tak, aby bylo možné vrstvu ubrat. Chybět by nemělo termo oblečení, fleecová či klasická mikina, ponožky dobře odvádějící pot a kvalitní nepromokavé lyžařské kalhoty, bunda nebo kombinéza.

Potíže u závodů Poté, co musela být letos zrušena Jizerská 50 a organizátoři MS v biatlonu bojují s nepřízní počasí, odložili pořadatelé Karlův běh.

Závod v běžeckém lyžování se místo tohoto víkendu uskuteční 2. a 3. března. Nedostatek sněhu zrušil závod SP snowboardistů ve slopestylu a Snow-jam, které se měly konat v březnu ve Špindlu.