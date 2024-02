Nepořádek, díry, auta a lampy. Co všechno hlásí lidé v městských aplikacích?

Děravá silnice, nefunkční lampa veřejného osvětlení nebo černá skládka klidně uprostřed bytové zástavby. To jsou některé z celé řady potíží, které lidé napříč republikou vkládají do místních aplikací pro hlášení závad. Tedy pokud podobnou možnost jejich město nabízí. Princip je vždy stejný. Problém stačí vyfotit a vložit do aplikace. Systém hlášení pošle na to správné místo. Poté ho buď radnice či instituce vyřeší, nebo vám do několika dnů přijde odpověď, kdo a jak se problémem zabývá.

Nový software v Hradci

Nejčastěji lidé podle zástupců jednotlivých metropolí prostřednictvím aplikací upozorňují na problémy spojené se špatným stavem chodníků a komunikací, parkováním nebo nepořádkem. Hlášení se však často vztahují i k městskému mobiliáři či zvířatům.

Nový software pro hlášení závad spustil přednedávnem například Hradec Králové. „Pro nás je aplikace důležitá zejména z toho důvodu, že budeme mít zpětnou vazbu od našich občanů přímo z terénu, kdy budou hlásit drobné závady či zasílat upozornění na nedostatky,“ popisuje Pavel Vrbický, náměstek primátorky Hradce Králové, který má na starost IT a digitalizaci.

Delší zkušenost s aplikací mají například v Liberci. „Od roku 2019 jsme prostřednictvím aplikace zaznamenali téměř šestnáct tisíc podnětů. V minulém roce se pak jednalo o 3793 záznamů,“ přibližuje mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.

Liberečané přitom podle statistik nejčastěji upozorňovali na problémy spojené s komunikacemi, odpady, zelení či autovraky. Necelých tři a půl tisíce podnětů pak podali prostřednictvím aplikace v loňském roce obyvatelé a návštěvníci Olomouce. Přes tisícovku záznamů registrovaly i Pardubice. V případě obou měst bylo nejčastějším důvodem hlášení upozorňování na odpadky nebo černé skládky a špatný stav chodníků, silnic nebo zeleně.

Apky mají i menší města

V minulosti byli při nahlašování závad občané obvykle odkázáni na osobní návštěvy úřadů či telefonické hovory. S nástupem nových technologií se možnosti v daném směru výrazně rozšířily. V drtivé míře disponují digitálními komunikačními kanály, přes které občané své podněty podávají, nejen velká, ale nezřídka i menší česká města. Namísto klasických webových formulářů se přitom stále výrazněji uplatňují mobilní aplikace. Přibližně 35 hlášení měsíčně například registrují v Kuřimi v Jihomoravském kraji.

„Nejčastěji jde o závady na dopravním značení, poškozené nebo nefunkční veřejné osvětlení, zničené odpadkové koše, černé skládky, problémy na dětském hřišti nebo autovraky. V zimním období registrujeme ve větší míře upozornění na špatnou schůdnost chodníků a problémy na komunikacích,“ popisuje vedoucí oddělení informačních technologií města Kuřim Radek Jízdný.

V západočeském Sokolově je aplikace pro hlášení závad přímou součástí geoinformačního portálu obce. Jde o rozšířenou variantu, která pomáhá úřadu efektivněji řešit podněty občanů. Průměrně zde obyvatelé podají čtyři až osm hlášení měsíčně. „Nejčastěji se jedná o podněty na špatné parkování,“ doplňuje Michal Švarc, tiskový mluvčí města Sokolov.

Běžné kategorie, do kterých lze hlášení občanů řadit, doplňují ve velké míře také ta, jež jsou spojená se zvířaty. Lidé často upozorňují na hnízda hmyzu, hlodavců či ptáků nebo nahlašují uhynulé jedince na veřejných prostranstvích. Hojně se objevují rovněž stížnosti na nedostatek sáčků na psí exkrementy. Další velmi běžnou kategorií jsou problémy spojené s městským mobiliářem. Nejčastěji jde o poškozené lavičky.

Most mezi starosty a občany?

Kromě toho, že aplikace na hlášení závad pomáhají úřadům účelněji řídit a plánovat městské služby a údržbu, jsou rovněž užitečným způsobem, jak zapojit občany do dění v obci a umožnit jim hrát aktivní roli ve zlepšování jejich okolí.

„Pro občany je důležité, aby byla aplikace uživatelsky přívětivá a hlášení závad probíhalo intuitivně. Samozřejmostí je dnes i fungující geolokace či možnost snadno vkládat fotografie přímo z terénu,“ uvádí Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis. Tato firma nedávno aktualizovala mobilní aplikaci pro hlášení závad, kterou poskytuje desítkám českých obcí. Pro úspěšné začlenění aplikace do přirozeného chodu města nebo vesnice je podle Zedníčkové důležité, aby se úředníci podněty obyvatel opravdu svědomitě a aktivně zabývali. „Občan by měl mít možnost v reálném čase vidět, v jaké fázi řešení se jeho podnět nachází. Ze stran samospráv je nutné též myslet na to, že v rámci fungování aplikací často pracují s osobními údaji uživatelů. Je tedy nutné dbát také na povinnosti spojené s GDPR,“ doplňuje Zedníčková.

I Praha má svou aplikaci na hlášení problémů. Provozuje ji městská firma Operátor ICT a jmenuje se Zmente.to. Nejčastěji hlášené problémy se zde týkají veřejné dopravy, silnic a chodníků, zeleně či osvětlení ulic.