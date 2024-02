Uhlíkovou stopu na talíři tvoří desítky okolností. | foto: MAFRA

Zdravé či šetrné k planetě? Pro většinu lidí začíná a končí stravování u jejich peněženky

Jablko, klasický pšenično-žitný chléb se žervé a plátkem šunky, pribináček. Obyčejná, navíc relativně zdravá svačina pro menšího školáka. Dokážete ale určit, jak moc zatěžují potraviny, které konzumujete, tuto planetu? Přivezli jablko ze sousedního kraje, nebo přiletělo do Česka letadlem přes oceán? Green Deal není jenom to, co produkují elektrárny nebo výfuky aut.

Tendence zmírnit globální oteplování míří stále víc i do potravinářského sektoru. Světový fond na ochranu přírody (WWF) nedávno představil nová doporučení pro zdravé a udržitelné stravovací návyky. „Udržitelný jídelníček odpovídá jednotlivým národním výživovým standardům a zároveň snižuje ekologickou stopu stravování,“ připomíná Lenka Fryčová, vedoucí českého zastoupení WWF a také spoluautorka zprávy Zdravý talíř, zdravá planeta. Autoři uvedeného doporučení si však uvědomují, že výběr potravin, který denně činí každý člověk, není jen otázkou preferencí a chtění, ale i cenové dostupnosti. V Česku se totiž většina rychloobrátkového zboží, tedy potravin, prodá v akcích. Zákazníci tak minimálně řeší, jak emise zatížily jejich snídani či oběd. Co a kde spočítat? Informace, kde se počítají i potraviny (ale v provozu celé domácnosti), najdete na CO2IN.com.

Údaje o emisích některých potravin jsou i na getupandgoals.cz. „Loni to bylo téměř 66 procent, v roce 2022, kdy jsme mluvili o novém historickém rekordu, to bylo 61 procent,“ vysvětluje tendence v české populaci pro portál Zboží a prodej Karel Týra, managing director NIQ. Tato společnost se celosvětově zabývá sběrem a vyhodnocováním informací o spotřebitelích. Odborníci WWF a v Česku prezentovaný průzkum Barometr Food se snaží propagovat co nejzdravější jídelníček a apelují také na cenovou politiku státu v oblasti potravin. A to tak, aby se ty zdravější a udržitelné staly cenově přístupnějšími. Statistiky dokládají, že i konzumací levnějších potravin spořádají Češi až trojnásobek doporučené denní dávky soli, čímž vydatně přispívají ke značnému množství kardiovaskulárních onemocnění. Spočítat si skutečnou uhlíkovou stopu potravin je pro běžného konzumenta v podstatě nemožné. Hypotečních či energetických kalkulaček je k dispozici na internetu bezpočet, ale výpočet uhlíkové stopy potravin je spíše detektivní záležitost. Informace, jak moc ta která potravina zatěžuje planetu, jsou spíše orientační. Některé kalkulačky jsou dokonce placené.