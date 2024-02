Ráno potraviny, večer krabičková dieta. Analýza Bevy.city ukazuje návyky spotřebitelů při doručování zásilek kurýry

„Zásadní je rozdíl mezi doručením v ten samý den objednávky a doručením v dalších dnech. V tom druhém případě si lidé navykli na to, že si obvykle nemohou vybrat konkrétní čas doručení, takže zásilky z e-shopů jsou typicky doručovány během celého dne. Často přitom nikoliv domů, ale na adresu pracoviště, a to zejména u méně objemných zásilek. Naopak u doručení potravin nebo jídla je pevný čas doručení klíčový a návyky lidí jsou jasně dané. Podle našeho dřívějšího průzkumu by si přitom 48 % zákazníků chtělo vybírat čas doručení u všech typů zásilek. Obecně vidíme jasný trend, že zákazníci chtějí mít při výběru času doručení čím dál větší flexibilitu,“ říká Ladislav Janckulík, zakladatel logistického start-upu Bevy.city.

Ranní hodiny od 6 do 10 jsou preferovaným časem pro doručování potravin. Dřívější časy jsou populární zejména mezi lidmi odcházejícími do práce, pozdější ranní hodiny pak mezi těmi, kdo jsou doma s malými dětmi nebo doma pracují a hodlají vařit oběd. Poptávka po doručení se pak opět zvyšuje od čtvrté odpolední hodiny, kdy lidé postupně přicházejí z práce.

Jídla z restaurací jsou logicky nejvíce objednávána v době oběda (10:00 až 14:00) a večeře (18:00 až 21:00). Tato data odpovídají přirozeným cyklům stravování a je vidět, že lidé si doručování hotových jídel domů i do práce oblíbili. Zajímavostí je, že poptávka po doručení roste již během dopoledne po desáté hodině – to se týká zejména studených či snadno ohřívatelných jídel, kde lze předpokládat, že lidí chtějí „být připraveni“ a nečekat na kurýry v čase největší špičky.

Krabičkové diety si lidé nejčastěji nechávají doručovat v časech 17:00 až 22:00, aby měli jídlo k dispozici na následující den. Většina tohoto typu zásilek míří na úložná místa v sousedství fitness či sportovních center, kde si je zákazníci vyzvedávají jak v průběhu večera, tak druhý den ráno.

