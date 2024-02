Záhrobní babizna chce vylézt ze sklepa a zabíjet. Obejme vás rafinovaná hrůza

Mladá dívka Iris zdědí v novém filmu Hlasy mrtvých po svém otci starobylý dům s jedním hrozivým tajemstvím. Ve sklepě se ukrývá záhrobní čarodějnice, bytost, která se na požádání promění v kohokoli, kdo už zemřel. Díky dávnému prokletí je démon pevně svázán s majitelem domu, jehož příkazy poslouchá. Iris se tak stane tím, kdo stojí mezi světem mrtvých a naším světem. Spojení se zesnulými může ale trvat pouze dvě minuty. Pak se démon osvobodí a přinese k nám svůj děsivý svět mrtvých, hrůzu a teror. A jak to u podobných filmů bývá, k obávanému osvobození nakonec dojde. Čarodějnice je najednou volná a chce zabíjet.

Zhmotněný kraťas

Hlasy mrtvých jdou do kin příští čtvrtek. Jde o nový britský horor od producentů publikem kladně přijímaných snímků To (2017) a Barbar (2022). V hlavní roli Iris se představuje Freya Allanová, kterou proslavila role Ciri v sérii Zaklínač. A také herečka Ruby Barkerová z diskutovaného seriálu Bridgertonovi. Film vznikl jako celovečerní verze stejnojmenného krátkého snímku z roku 2017. Ten natočil stejný režisér Alberto Corredor a díky originálnímu námětu a zpracování s ním získal několik ocenění. „Moje postava nemá příliš kontrolu nad svým životem. Když má najednou možnost ovládat tuhle děsivou bytost a stát se tím, kdo stojí mezi světem mrtvých a živých, nemůže odolat,“ říká ke své postavě představitelka hlavní hrdinky Allanová.

Freya Allanová ztvárnila dívku Ciri ve fantasy seriálu Zaklínač. Tomu u diváků klesá obliba. Herečce by se filmový hit hodil.

Podle tvůrců snímek svou atmosférou v dobrém připomene klasiky jako Noc oživlých mrtvol (1968) George Romera nebo Teď se nedívej (1973) od Nicolase Roega.

Světové a české chutě

Hororový žánr se v současnosti těší skoro až bezvýhradné celosvětové přízni diváků. Megaúspěch měly v loňském roce v kinech například horory jako Sestra 2, M3GAN, Smrtelné zlo: Probuzení, šestý Vřískot či Insidious: Červené dveře. Zapomeňte teď na pár bolavých propadáků z ranku relativně nedávno uvedené drákulovské The Last Voyage of the Demeter či českého Krvavého Johanna. Horory jedou, skoro by se dalo s nadsázkou říct jako nikdy. Je proto zajímavé, že v tuzemských kinech horory naopak stagnovaly. Jejich čest u nás zachraňoval pouze virální hit Pět nocí u Freddyho, na který přišlo slušných 155 tisíc Čechů.

Po čarodějnici dorazí i satanáš

Strašidelných titulů, které budou alespoň částečně obsahovat prvky hororu, čeká na diváky v následujících měsících v kinech plno. Kupříkladu 5. dubna dorazí horor První znamení: Přichází satan!, 16. srpna pak sci-fi horor Vetřelec: Romulus. Fandům drsnější zábavy možná zaimponuje také počin hororového studia Blumhouse. Ve snímku Neviditelné zlo, který se objeví v kinech začátkem března (více v boxu), se hlavní dětské hrdince zhmotní imaginární přátelé z dětství. Konkrétně vycpaný zabijácký medvěd.