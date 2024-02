Máte pocit, že teď je ten nejhorší čas? Především na politiku reptají Češi odedávna

K naprostému pocitu štěstí a spokojenosti by ale česká populace potřebovala zcela dokonalé politiky, kteří by se nehádali, neškorpili, nepodváděli a nelhali. A dělali jen to, co si přeje jeden každý Čech. Což je neuskutečnitelné a potvrdil to i nejnovější průzkum STEM.

Nic nového pod sluncem

Ten sice zaznamenal většinovou spokojenost Čechů s vlastním osudem a životem, ale jen pětinovou spokojenost s celospolečenským vývojem. Nemusíte si však rvát vlasy, že se řítíme do propasti a politici si s námi dělají, co se jim zachce. Ve výzkumech veřejného mínění to není nic nového, opakuje se to stejně pravidelně jako Vánoce.

„Se současnou politickou situací v zemi je nespokojeno 92 procent lidí. Většina Čechů si myslí, že se situace vyvíjí nesprávným směrem, že nesměřuje nikam,“ uvedl zmiňovaný STEM. Není ale řeč o loňském průzkumu, ale o tomu z roku 2012. Český skepticismus je totiž věčný bez ohledu na datum, neboť lidé vidí poměry permanentně v černých barvách. Nářky jsou českým koloritem.

Alespoň že máme ty peníze

Mění se jenom procenta nespokojených, ale ani tady nejsou skoky velké. „Se současnou politickou situací v ČR je nespokojeno 62 procent lidí. Pouze 11 procent dotázaných bylo spokojeno a 23 procent respondentů se nepřiklonilo na žádnou stranu,“ uvedlo před devatenácti lety Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Přese všechna negativa si podle loňského zjištění Indexu prosperity na nedostatek peněz nestěžuje přes polovinu Čechů. „Obecně jsou s finanční situací spokojenější lidé žijící s partnerem či partnerkou a svobodní než rozvedení a ovdovělí,“ vysvětluje Kamila Fialová ze Sociologického ústavu Akademie věd.