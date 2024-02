Chystá se další Gottovo muzeum. Slavné vily ale návštěvníky moc netáhnou

Bývalý Gottland. Tak najdete na elektronických mapách místo, jež se mělo stát mekkou všech, kteří milovali Karla Gotta.

Mistr poprvé, Mistr podruhé. Bude Bertramka lákadlem?

Jenže prohlídka vily, plná jeho artefaktů a upomínkových předmětů, tisíce zájemkyň a zájemců) nelákala. Nejezdily sem autokary ani z Česka, ani z Německa, kde měl zpěvák silnou fanynkovskou základnu po několik desetiletí.

Další Gottovo muzeum v jeho bývalém domově nad Bertramkou by mělo otevřít v letošním roce.

Druhý pokus o hmotné zvěčnění Mistrovy památky by mělo být letos otevření vily na Bertramce, kde zpěvák žil s manželkou Ivanou a dcerami a kde také zemřel. „Návštěvníci by se do nového muzea Karla Gotta měli poprvé podívat ve druhé polovině roku 2024. Uvidí zde soukromé prostory, ve kterých mnohonásobný zlatý slavík bydlel v letech 1974–2019. Muzeum ponese název Villa Gott,“ uvádí například portál Kudy z nudy. Zůstává otázkou, zda i vystavených 42 trofejí slavíka bude dostatečným lákadlem a nebude se opakovat osud Gottlandu.

Werichova vila na Kampě. Dole cukrárna, v patře expozice v hercově bytě, v podkroví divadelní a přednáškový prostor.

Dobře utajený Werich

Životnost muzeí spojených se slavnými postavami závisí na návštěvnosti. Pokud provoz nedotují města či stát, případně soukromí provozovatelé, z jiných aktivit.

Jednou z takových soukromých expozic je i známá Werichova vila na Kampě, patřící Nadaci Jana a Medy Mládkových. Uživí se z pronájmu cukrárny a z pořádání akcí a návštěvníků? Na otázku deníku Metro ohledně návštěvnosti a kdy je o prohlídku největší zájem, přišla odpověď, že to najdeme ve výročních zprávách.

„Z vašeho e-mailu není zřejmé, za jakým účelem od nás požadujete uvedené informace,“ odpověděla za Werichovu vilu Michaela Čermáková. V jedné ze zpráv se nám podařilo dopátrat, že v roce 2019 se tu konalo pro veřejnost 141 akcí a komentovaných prohlídek s průměrným počtem 80 návštěvníků.

Vila bratrů Karla a Josefa Čapkových přešla zcela do majetku Prahy 10 a za dva roky by se měla po rekonstrukci otevřít veřejnosti.

Vinohradské vilové muzeum

Veřejně přístupným památníkem bude i vila bratří Čapků na pražských Vinohradech. Radnice Prahy 10 zakoupila od předešlých majitelů zbývající poloviny vily, kolem roku 2026 by zde měli otevřít „hausmuseum“. Na jednu komentovanou prohlídku by mělo chodit do 15 osob, v sezoně se počítá s asi 100 až 150 návštěvníky denně. „Reálná návštěvnost se uvidí až podle provozu,“ říká mluvčí městské části Praha 10 Ján Bruno Tropp. Polovina domu patřící původně Karlu Čapkovi už byla přístupná v minulosti, nyní je možná alespoň prohlídka virtuální.