Zima zamíchala kartami v byznysu energií. Do ekonomiky vstoupila nejen válka, ale i počasí

Pod stromem Tržní ceny energií jsou pod vládou určeným stropem.

Zemní plyn má strop 28 200 korun za MWh. Obchodníci se pohybují mezi 18 až 20 tisíci korunami.

Pro elektřinu platí strop 21 900 korun. Společnosti ji nyní nabízejí v rozsahu od 17 do 19 tisíc korun.

Nákupní ceny energií promítají dodavatelé do cen pro zákazníky už zhruba do půl roku. V minulosti to bylo i dva roky poté, co energii nakoupili.