Hello Kitty slaví. Našla si cestu ke všem generacím skrze pop kulturu i módu

Kreslená postavička japonské designérky Juko Šimizu se poprvé objevila v roce 1974 na plastové peněžence na drobné. Byla vytvořena především na žádost zábavní společnosti Sanrio. Velice rychle se stala součástí japonské kawaii kultury (kawaii znamená v překladu roztomilý – pozn. redakce), která nabírala na popularitě.

Později se fenomén Hello Kitty rozšířil do celého světa. Značka šla sice v Japonsku po 90. letech do úpadku, ale na mezinárodním trhu nadále rostla. Začala se objevovat v dalších kulturách i rebelských hnutích. Těm se v Japonsku říkalo Harajuku kids. Šlo o děti, které bojovaly proti sociálním normám. V Americe pak postavička začala být spojována s hnutím Riot Girrrl, jehož členky nosily sponky nebo kabelky s Hello Kitty v ironickém duchu jako odpověď na zastaralé představy o ženství. A tak si Hello Kitty našla místo i ve feminismu.

Po roce 2000 se postavička stala nedílnou součástí masové kultury a dostala se i k subkulturám, jako je například emo, i když ji jejich zástupci používali spíše ironicky.

Bohatá ikona

Za padesát let se z ní stala ikona, která vydělává miliardy ročně. V roce 2010 měla postava hodnotu pět miliard dolarů ročně a americký deník The New York Times ji nazval globálním marketingovým fenoménem. I přes to, že se Kitty může zdát jako „pouhá kočka“, ve světě se dočkala velké slávy. O tu se jí zasadily módní značky i hvězdy popkultury.

Spolupráci měla například s luxusními módními giganty, jako je například Yohji Yamamoto, Balenciaga, Nike, Puma, Doc.Martens nebo Crocs. Objevuje se také v písničce zpěvačky Avril Lavigne, zpěváka Franka Oceana nebo třeba na bikinách zpěvačky Dua Lipy.

Velvyslankyně Kitty

UNICEF Hello Kitty dokonce před lety jmenoval dětskou ambasadorku a japonská vláda ji velvyslankyní cestovního ruchu. Podle odborníků postavičce její jednoduchý, přesto velmi specifický vzhled umožňuje být velmi flexibilní. Možná proto si získala ohlas u všech možných generací. A přitom si podle příběhu žije se svou rodinou na londýnském předměstí. Společnost Sanrio také postavila zábavní parky, které jsou založené právě na příběhu Hello Kitty. Mediální franšíza postavičky se rozrostla také o řadu animovaných seriálů zaměřených na děti, stejně jako několika komiksů, filmů, videoher, knih, hudebních alb a dalších mediálních produkcí.

V průběhu let postavička byla součástí nejrůznějších merchů v podobě školních potřeb, oblečení, doplňků a hraček. V roce 2008 existovalo přes 50 tisíc různých produktů značky Hello Kitty. Letos módní značky připravují další nával trendu Hello Kitty oblečení.