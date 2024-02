Začátky byly těžké, ale krásné, vzpomínají zakladatelé značky pracující se dřevem

Netrvalo dlouho a vůně poctivého dřeva začala putovat ze skromné garáže v podhůří Beskyd do českých domácností skrze e-shop ČistéDřevo.cz. Jak vznikl jejich vztah ke dřevu a které moderní technologie ve firmě používají? Pro deník Metro odpovídá Tomáš Izaiáš.

Napadlo by vás v dětství, že spolu budete jednou podnikat?

Určitě ne, ani si nemyslím, že by tohle celé šlo naplánovat. Ale je to hezký příběh, prošli jsme si spolu dětstvím, školou i sportem, takže jsme tomu jen nasadili korunu s podnikáním. Tahle kombinace nám umožnila poznat se v různých situacích, zažili jsme výhry i prohry, problémy i radosti a po těch letech dokážeme odhadnout reakci a postoj druhého. Někdo by z toho měl obavy, nám to naštěstí funguje.

Proč dřevo?

Chtěli jsme nastartovat projekt, který na českém trhu chyběl a rozhodně by chybět neměl. Spojit ho s voňavým materiálem neomezených možností, který navíc lidé milují po celá staletí, byla prostě jasná volba.

Co bylo impulzem pro spuštění e-shopu?

Všechno vzniklo v roce 2013, kdy jsme začali s jednoduchou výrobou a s navazováním kontaktů. Naše nabídka produktů, se kterou jsme jezdili po řemeslných trzích, se rozšiřovala také o výrobky našich přátel a spřátelených dílen. Postupem času jsme jezdili na různé akce, ale veškerý sortiment jsme samozřejmě vzít nemohli. Zákon schválnosti fungoval dokonale, většinou lidi chtěli to, co jsme zrovna nedovezli. K založení e-shopu nás tedy navedli sami zákazníci.

Jaké byly začátky?

Těžké, ale krásné. Neměli jsme kapitál ani potřebné znalosti a rozhodli jsme se ze dne na den vyměnit studium na vysoké škole za studium světa on-line podnikání. Nedělali jsme to primárně pro peníze, motivací nám byly a jsou všechny ty dílčí úspěchy, které neustále posouvají celou firmu vpřed.

Jak jste na tom při výrobě s udržitelností?

Myslíme si, že každý by v tomto směru měl začít nejprve u sebe. Ohleduplnost a udržitelnost patří mezi naše hlavní pilíře. Proto jsme se například rozhodli omezit plýtvání v naší dílně a skladu na minimum a vytvořili na e-shopu sekci výrobků, kterým dáváme druhou šanci. Produkty, které v kategorii II. jakosti najdete, nejsou žádné vysloužilé kousky z druhé ruky. Jedná se o stále bezpečné a funkční výrobky, které pouze nesplňují naše standardy kvality. V jiných e-shopech takové výrobky končí na skládce.

Vaše výrobky vznikají i za pomoci laseru a UV tiskárny. Proč jste sáhli také k těmto moderním technologiím?

Abyste na trhu uspěli, musíte nabídnout něco navíc. My umíme vyřešit personalizovaný dárek pro kamarády, ale i zakázku pro zaměstnance nebo obchodní partnery. Potenciál dřeva, jakožto materiálu neomezených možností, tak díky laserovému vypalování a barevnému potisku posouváme o úroveň dál.

Jak těžké je podnikat v Moravskoslezském kraji? Dáváte práci i místním lidem?

Práci dáváme hlavně místním lidem a fluktuace našich zaměstnanců je opravdu minimální. I přesto však platí, že každá mince má dvě strany. Abychom udrželi krok a mohli konkurovat těm nejlepším e-shopům, jsou samozřejmě potřeba specialisté na různá témata – a tady někdy narážíme na problém, protože na Karvinsku jich zase tolik není. Přesto však věřím, že někteří třeba zůstávají i díky firmám, jako jsme my.

O jaké výrobky je u vás největší zájem?

Naše bestsellery jsou často sezonní záležitost, takže na jaře jsou naše aktivity jiné než na podzim nebo před Vánoci. Zákazníci si rádi ladí dřevěné výrobky ke stylu a barvám domácnosti, takže budeme nabídku určitě dále rozšiřovat o exotické a méně běžné dřeviny.

Pracujete také s chráněnou dílnou, s čím vám lidé se zdravotním znevýhodněním pomáhají?

Loni pod naší záštitou vznikla v Šenově u Ostravy chráněná dílna Dřevěný anděl, kde lidé se zdravotním handicapem balí, kompletují a dokončují výrobky ze dřeva. Věříme, že spojení lidských rukou, voňavého materiálu a pomoci potřebným má smysl. Pomáhají nám také vidět věci jinak, s nadhledem a někdy trochu zpomalit v dnešní uspěchané době.