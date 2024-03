Nemovitosti se chovají podobně jako akcie. Dlouhodobě vždy rostou, říká finanční poradce

Na poli financí náš čeká několik změn. Například od 1. července bude stát na penzijní spoření poskytovat vyšší podporu. Co konkrétně to znamená?

Stát správně počítá s tím, že v budoucnu bude poměr ekonomicky aktivních vůči důchodcům stále nižší. Tím pádem chce motivovat lidi, aby se sami připravovali na penzi a při vyšších úložkách přidá vyšší státní podporu. Tu nejvyšší možnou, konkrétně 340 korun měsíčně, bude poskytovat lidem, kteří si budou na penzijko posílat 1700 korun měsíčně. Nyní platí maximální podpora 230 korun měsíčně při platbě 1000 korun od klienta. Zároveň se, ale zvedla minimální hranice pro státní podporu z 300 korun platby klienta na 500 korun, takže člověk je jednoduše motivován či nucen, aby si na penzijko ze svého platil více.

Od 1. září se změní podmínky pro předčasné splácení hypotéky. V čem změna spočívá a proč k ní dochází?

Současné podmínky pro předčasné splacení hypotéky jsou velmi mírné a proklientské. Reálný poplatek za předčasné splacení hypotéky, když klient například najde lepší sazbu u jiné banky nebo chce úvěr jednoduše doplatit, je u většiny bank v řádech vyšších stovek nebo nižších tisíců korun, a to i během období fixace úvěru. Nyní však nastala situace, kdy se hypotéky poslední dva roky uzavírají s velmi vysokými sazbami, loni to bylo dokonce v průměru kolem šesti procent, letos už je to zhruba o procento nižší. Tyto sazby ale díky klesající inflaci a postupnému uvolňování sazeb ze strany České národní banky (ČNB) klesají a počítá se s tím, že by se mohly za nějakou dobu dostat opět ke dvěma či třem procentům. Co by potom nastalo, je hromadné refinancování klientů, kteří logicky nebudou chtít sazby šest procent, kdy bude možnost mít je výrazně nižší. Proto bylo kvůli férovosti v poslední novele zákona zavedeno pravidlo, že tento poplatek za předčasné splacení může být 0,25 procenta za každý rok, který zbývá do konce fixace a maximálně jedno procento. Toto pravidlo se však týká až úvěrů a fixací sjednaných po 1. září 2024. Další možností je, že si klient sjedná jednoduše krátkou fixaci na rok či dva a po jejím uplynutí může refinancovat bez poplatku.

Jak je na tom momentálně trh s hypotékami?

Hypoteční trh má svoje cykly, pamatuji si za těch 10 let v oboru několik přímých vzestupů i pádu úrokových sazeb. Jejich výši kromě ceny zdrojů pro banky určuje především monetární politika ČNB, která má zase za úkol stabilní měnu a hospodářské prostředí. Naposledy byly sazby velmi nízko v období covidu v roce 2021. Poté vlivem velmi silné inflace musela ČNB výrazně zvýšit základní sazbu, od které se odvíjí právě i sazby u spotřebitelských úvěrů, mezi něž patří i hypotéky, a najednou se tu uzavíraly hypotéky i za sazby kolem zmíněných šesti procent. Nyní je situace taková, že se inflaci a zdražování podařilo zastavit, a tak ČNB postupně snižuje tuto základní repo sazbu. Očekává se i další postupné klesání.

Zeptám se jinak. Je nyní čas na koupit nemovitosti?

Na tuhle otázku se mě ptá spoustu klientů a už léta mám na to jedinou odpověď: Ideální čas na nákup nemovitosti je pořád! Nemovitosti se totiž chovají podobně jako akcie. To znamená, že dlouhodobě vždycky rostou. Jenom za posledních 10 let třeba nemovitosti v Praze vzrostly na průměrné prodejní ceně o více než 230 procent. I když je jednou za několik let nějaký propad, dlouhodobě se můžeme spolehnout na růst ceny. Samozřejmě ideální je trefit takový propad, jako byl například rok 2022, kdy vlivem vysokých sazeb někde nemovitosti spadly na ceně i o 30 procent. Mimochodem, nyní jdou nemovitosti od roku 2022 pomalu opět nahoru a očekává se další růst jejich ceny vlivem snižování úrokových sazeb, takže dá se říct, že teď je třeba ideální doba na jejich koupi ještě o něco více.

Když už je řeč o nemovitostech, stavební povolení se budou možná už letos vyřizovat elektronicky na novém Portálu stavebníka. Co to může přinést?

Jelikož jsme v délce trvání vyřizování stavebního povolení mezi vyspělými zeměmi suverénně nejpomalejší, tak této novince fandím. Sám jsem nedávno řešil stavbu vlastního domu, a kdybych neměl projektanta, který mi to pomáhal řešit, tak nevím, jak by to dopadlo. Každopádně průměrná délka vyřízení všech potřebných razítek je u nás 246 dní, což je naprosto šílené. Spoustu vyspělých zemí má digitalizované nejenom stavebnictví, ale i další složky ve státní správě, a určitě je potřeba jít s dobou. Doufejme tedy, že se tento projekt podaří dotáhnout a přinese přesně to, co od něj čekáme, tedy celkové urychlení celého procesu a méně stresu pro občany, kteří vyřizují stavební povolení.

Loni se často skloňovaly dohromady dvě slovíčka: zdražování a inflace. V posledních měsících jsou ale ekonomové ve svých vyjádřeních optimističtější. Zkuste prosím nějak laicky vysvětlit proč. A jak to bude s inflací dál? Čekají nás lepší časy?

Nízká inflace a stabilní měna jsou velmi důležité pro každou světovou ekonomiku včetně té naší. Jeden z nejhorších inflačních scénářů můžeme kromě některých poválečných ekonomik vidět například ve Venezuele, kde byla v roce 2018 inflace v desítkách tisíc procent. Peníze v podstatě přes noc ztratily veškerou svoji hodnotu. Třeba jedno kuře jste si pak mohli v obchodě koupit za 14 milionů bolívarů. Jedna z hlavních příčin bylo kromě deficitového rozpočtu tamní vlády i masivní tisknutí a vytváření nových peněz, které nebylo podložené ekonomickým výkonem. U nás se začalo vytvářet více peněz hlavně v nedávném období covidu, a to jak hotovosti, tak virtuálních. Díky více penězům v oběhu potom přirozeně stouply ceny, které následně ještě výše vyhnala válka na Ukrajině a s ní spojené ceny některých artiklů na světových burzách. Z inflace, kterou se dlouhodobě dařilo držet kolem dvou až tří procent vlivem těchto událostí najednou, bylo dvouciferné číslo blížící se ke 20 procentům. Inflace je jednoduše řečeno snižování kupní síly peněz, takže když je inflace vysoká, za stejně peněz si koupíte méně zboží, protože jejich kupní síla se sníží. Pokud si chcete koupit stejně zboží, tak musíte vynaložit více peněžních prostředků. Toto zdražování bylo tedy tak vysoké, že jsme ho pocítili úplně všichni. V některých oblastech, jako potraviny, méně, ale například v jiných, jako je stavebnictví, výrazně více. V současné době se meziroční průměrnou inflaci podařilo díky politice ČNB snížit z dvouciferných hodnot opět na kýžená dvě procenta. To ovšem neznamená, že se něco zlevní, ale pouze se přestane zdražovat, v což jsme všichni doufali. Takže ano, nyní se dá říci, že se začalo blýskat na lepší časy. Ideální by byl narůst mezd a udržení nízké inflace v nadcházejících letech.

Před dopady inflace se lidé mohou alespoň částečně chránit například investováním. Letošní novinkou jsou takzvané Dlouhodobé investiční produkty (DIP). O co se jedná? A je o novinku zájem?

Vedle změny pravidel u stavebních spoření a penzijních spoření je právě DIP další novinkou. V tomto případě je to opět produkt zaměřený na zabezpečení člověka na stáří, kde chce vláda postupně přenést odpovědnost na každého z nás. V podstatě je to jakákoliv regulovaná investice od spořicích účtů až po akciové, dluhopisové nebo nemovitostní fondy a další finanční instrumenty, která se přepne do speciálního režimu DIP. Pokud bude člověk v tomto režimu investovat a dodrží podmínku 120/60, což je minimální doba trvání 120 měsíců a zároveň minimální věk při ukončení 60 let, tak si může tuto investici odečítat z daní. Další výhodou je, že mu na ni může přispívat i jeho zaměstnavatel, který z těchto příspěvků do 50 tisíc korun ročně neplatí žádné odvody. Oproti penzijku vidím obrovskou výhodu v tom, že si člověk může zvolit vlastní investiční instrument a strategii, kdežto penzijka mají omezený výběr několika málo strategií. Další výhodou je možnost odečíst si z daní celou investovanou částku až do výše 48 tisíc ročně, kdežto u penzijka v rámci změn bude možnost odečítat pouze investice nad 1700 korun měsíčně. V čem má samozřejmě penzijko na druhou stranu výhodu, jsou právě státní příspěvky, které jsem zmiňoval v otázce výše. Člověk by si myslel, že je DIP atraktivní pouze pro padesátníky, ale často řeším tuto možnost i s podnikateli, kteří sami sobě mohou takto z firmy posílat peníze zproštěné od odvodů. Zároveň je DIP atraktivní i třeba pro třicátníky v mém věku, kdy i při nedodržení pravidla 120/60 sice vracíte odečty z daní, ale příspěvek od zaměstnavatele včetně všech výnosů z investice vám zůstane a pouze je zdaněn 15 procenty. Z mé zkušenosti mohu říct, že je o tuto novinku mezi našimi klienty velmi vysoký zájem.