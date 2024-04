Embéčko je skvělá investice. Kdo vydržel 60 let, ten zbohatl víc než 40krát

Nedávné 60. výročí zahájení výroby embéčka čili Škody 1000 MB připomnělo, že tato škodovka je veterán už dvojnásobný (kategorie se počítá u aut starších 30 let). Když spočítáte, kolik stálo auto v roce 1964a za kolik se některé verze prodávají nyní, začnete se asi drbat za ušima. Tehdy začínal ceník na 45 699 korunách, verze de Luxe byla za 48 900 korun. Pokud máte v auto v dokonalém stavu, dokonce dvoudveřové provedení kupé, můžete utržit až dva miliony korun. Ale i běžné embaso, jak se autu také říkávalo, se dá v dobrém sběratelském stavu prodat za půl milionu korun. Dá se předpokládat, že v roce 1964 zřejmě nikoho nenapadlo, aby fungl nový automobil postavil do stodoly na špalky a čekal padesát či šedesát let na zhodnocení.

Oblíbený investiční produkt jsou stavebnice Lego. Série Space s číslem setu 928 z roku 1979 je u použité stavebnice 4272 korun, zato nerozbalená krabice má hodnotu 102 610 korun. Sběratelské stříbrné a zlaté kopie figurek z ikonických sestav Lega, na ty si musíte připravit čtyřicet i více tisíc dolarů.

Pokud nehodláte utrácet statisíce, případně miliony, za některé ze švýcarských hodinářských značek, můžete to zkusit i s domácími hodinkami. K nejžádanějším patří původní hodinky Prim Orlík pro piloty vojenských letadel, výsadkáře a další armádní specialisty. V Novém městě nad Metují vyrobili tři sta kusů, jednalo se o majetek armády a vojáci měli za povinnost hodinky po odchodu z armády vrátit, ale ne každý to pochopitelně udělal. V provozu jsou v současnosti už maximálně desítky kusů. Ty nejzachovalejší exponáty se pohybují v relaci kolem půl milionu korun.

Pokud jste na půdě či ve sklepě narazili na staré knihy a časopisy, neuvažujte hned o sběrných surovinách. Jsou-li v nich třeba staré Čtyřlístky, dají se některé exempláře dobře zpeněžit, zvláště první čísla. Například prvních šest čísel z roku 1969 nabízejí sběratelé na internetu za takřka 90 tisíc korun. I jediný kousek, a to Čtyřlístek mezi piráty z roku 1969, hledá zájemce za téměř 25 tisíc korun. Vynález profesora Myšpulína z téhož roku je dokonce za 44 996 korun. Mírně použitý, bez vyluštěných tajenek.