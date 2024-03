Fenomén Temu se zdaleka nezavděčí všem. Někteří ho milují, jiní nenávidí

Toto čínské internetové tržiště (s částečně americkým kapitálem) má ambici být dostupnější alternativou zavedenému AliExpressu či Sheinu. Přestože v Česku nemá žádné významné lokální zastoupení, je vůbec nejstahovanější e-commerce aplikací na českém internetu. Vedle masivního marketingu zákazníky oslovuje kombinací široké nabídky a velmi nízkých cen.

Drtivá většina zboží k zákazníkům putuje z Číny s relativně pomalým doručením v řádu dvou týdnů a více. Přesto má Temu šanci uspět. „V případě udržení solidní úrovně zákaznické zkušenosti, zejména kvality zboží a doručení, si Temu může i z českého trhu ukousnout významný podíl a časem doplnit i zboží od lokálních prodejců s rychlejším doručením. Na relativně menším českém trhu bych to však v nejbližších letech neočekával,“ komentoval pro iDnes.cz David Antoš, analytik ze společnosti Boston Consulting Group.

Operace kasino

Temu navíc krásně ilustruje pravidla, že cena není nejlepší strategie, protože vždycky může přijít někdo, kdo umí být levnější než vy.

Podle amerického neurologa Bena Reina je pro tohoto čínského giganta základem úspěchu takzvaná gamifikace, díky které u zákazníka vzbuzuje a udržuje neustálou pozornost. Jak avizoval na sociální síti Threads, všude blikající světla a neustálé příležitosti vyhrát kupony nebo zboží zdarma mají vliv na lidský mozek.

„Zdá se, že platforma používá taktiku kasina, aby nalákala nakupující k dalším a dalším nákupům, což by mohlo být pro některé jedince opravdu nebezpečné. Někteří jsou totiž náchylnější k tomu, aby si vypěstovali závislost na věcech, jako jsou videohry či sociální sítě,“ konstatoval Rein.

Agresivita a strategie

Od svého vzniku se e-shop snaží zaujmout potenciální zákazníky agresivními reklamními kampaněmi, které jsou aktivní na různých on-line kanálech. Zejména na sociálních sítích je patrný vysoký objem reklamního obsahu, který se zobrazuje uživatelům s vysokou frekvencí. Tento přístup vyvolává rozmanité reakce a názory jak mezi odborníky, tak i mezi širší veřejností.

„Z marketingového pohledu je patrné, že Temu uplatňuje agresivní strategii reklamy. Na platformách jako Facebook a Instagram má momentálně aktivních 230 reklamních kampaní cílených na Česko, což znamená, že se zobrazují uživatelům s vysokou frekvencí. Tento způsob, že se reklamy zobrazují velmi často, Temu evidentně nevadí. Zdá se, že spoléhá na to, že přestože může být reklama obtěžující, nabídka zboží za pár korun se lidem dostane pod kůži,“ vysvětluje Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors.

Bizár aneb nedostatky v marketingu

Podle Tylečka se zdá, že v tomto případě kvantita reklam převažuje nad kvalitou, což vyvolává otázky ohledně efektivity a celkového vnímání této platformy mezi českými spotřebiteli. „U Temu je patrné, že kvantita převládá nad kvalitou, což platí nejen u nabízeného zboží, ale projevuje se to i v samotných reklamních textech. Často se setkáváme s nedostatečně lokalizovanými texty do češtiny a mnoho reklam běží v angličtině, což může být pro české publikum rušivé. Zvláště v textových reklamách zůstávají poznámky o cílové skupině, což může působit neorganizovaně a nedostatečně profesionálně. Celkově působí Temu jako bizarní prostředí, což může negativně ovlivnit vnímání a přijetí e-shopu mezi českou veřejností,“ konstatuje Tyleček.

Letos gigant přitvrdil

V novém roce se Temu vytasilo ještě s větším kalibrem a začalo inzerovat na velké množství českých značek z různých oborů. Nastavit přes Google cílenou kampaň za peníze není totiž žádný problém. „A co hůř, oni se ani nebojí do takové reklamy použít svůj vlastní brand, což není úplně právně v pořádku,“ popisoval pro iDnes.cz Jakub Herrmann ze společnosti Placement.cz, která se zabývá PPC reklamami, a dodal, že zatím však neví o žádné značce, že by zahájila významné právní kroky. Podle něj trvala intenzivní kampaň jen několik dní a nejspíš šlo o test nebo chybu. „Veškeré tyto reklamy jsou již stažené a nedají se najít. To znamená, že do tohoto nástroje aktuálně neinvestují,“ popisuje.

Protizákonné zacházení

To, že Temu úplně neřeší evropskou legislativu, potvrzuje i Česká asociace pro elektronickou komerci (APEK), která nedávno na e-shop podala stížnost. Tržiště nepočítá slevy podle evropských pravidel a nedostatečně informuje o možnosti reklamace nebo odstoupení od smlouvy.

Především pravidla o tom, jaké informace je třeba zákazníkovi předat před a v průběhu nákupu, jsou poměrně jednoznačná. Podle APEK ovšem Temu tyto stanovené povinnosti buď neplní, nebo jen částečně či pro nakupující nepřehledně. „Je důležité zmínit, že v případě, kdy nejsou informace poskytovány, dochází ke klamání spotřebitele,“ upozornila APEK. Podle ní též Temu inzeruje slevy v rozporu se zákonem, podle kterého musí být slevy počítány od nejnižší ceny nabízeného zboží za posledních 30 dní. Temu je ale odvozuje z doporučených maloobchodních cen produktu.

„Nepřesné jsou také informace o odstoupení od kupní smlouvy, o záruce a postupu reklamace. Uživatel také nepozná, zda je Temu klasický e-shop, či on-line tržiště, jak je obvykle uváděno. Pokud se totiž opravdu jedná o marketplace, pak provozovatel portálu opět neplní předepsané povinnosti,“ uvádí APEK ve stížnosti.

Prověrka a varování

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) letos v únoru oznámil, že prověřuje Temu.cz i jeho mobilní aplikaci. Také už loni varoval před užíváním čínských aplikací TikTok a WeChat.

„Obava z možných bezpečnostních hrozeb vyplývá především z množství shromažďovaných dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou sbírána, nakládání s nimi a v neposlední řadě také z právního a politického prostředí Čínské lidové republiky,“ uvedl úřad k TikToku. Jeho aplikace jsou nicméně stále dostupné ke stažení na iPhonech i v systému Android. K Temu teprve úřad zpracovává analýzu a nelze předjímat její výsledek.

Odbočka do minulosti

Loni stanice CNN přinesla zprávu o nebezpečném malwaru v aplikaci Pinduoduo, který umožňoval bezprecedentní únik dat. Software podle bezpečnostních odborníků umožňoval sledovat aktivity v jiných aplikacích, kontrolovat přicházející upozornění, číst soukromé zprávy i měnit nastavení telefonu. Firma odmítla, že by byla aplikace nebezpečná, ale v březnu 2023 společnost Google kvůli těmto zjištěním pozastavila stahování aplikace.

Později se ukázalo, že Pinduoduo byla dceřiná společnost firmy Temu PDD Holdings a sestra zmiňovaného Temu. Nezisková organizace China Labor Watch e-shop obvinila z extrémního tlaku na zaměstnance, aby pracovali 380 hodin měsíčně. Jeden ze zaměstnanců tehdejšího Pinduoduo popsal, že firma v roce 2020 vytvořila tým přibližně sta inženýrů a produktových manažerů, kteří hledali v telefonech zranitelná místa a vyvíjeli způsoby, jak je zneužít. Údajně s cílem špehovat uživatele, konkurenci a zvýšit tím prodeje. Několik bezpečnostních odborníků vyhodnotilo aplikaci jako nebezpečnou. „Nikdy jsem nic takového neviděl, je to superexpanzivní,“ komentoval pozadí aplikace pro CNN Sergey Toshin, zakladatel bezpečnostního start-upu Oversecured, který aplikaci označil za nejnebezpečnější malware. Podle americké společnosti Grizzly Research, která provádí výzkumy veřejně obchodovatelných firem, byl tým odborníků, jenž stál u zrodu problematické aplikace, rozpuštěn, ale celý se přesunul právě do diskutovaného Temu.

Čínští hackeři?

Grizzly Research pak vydala velmi kritickou studii, která se zabývá analýzou zdrojového kódu aplikace Temu a procesů, na nichž běží. Varovala, že nákupní aplikace je tím nejnebezpečnějším malwarem, který je aktuálně na trhu. „Temu je od chvíle, kdy aplikaci nainstalujete, schopno hacknout váš telefon, přepsat nastavení ochrany osobních údajů, získat přístup ke kontaktům, přesné poloze, v některých případech může pořídit snímky obrazovky spuštěných aplikací a v závislosti na udělených oprávněních mít přístup k textovým SMS zprávám a dalším dokumentům v telefonu,“ stojí ve zprávě.

Pravděpodobně tedy pokračuje v nekalostech, které aplikovalo v aplikaci Pinduoduo. Temu prostřednictvím svého mluvčího obvinění odmítá. Tvrdí, že jde o ničím nepodložená tvrzení od firmy, která vsadila na pokles akcií a chce z toho profitovat. Dodává, že akcie mateřské PDD Holdings od zveřejnění zprávy naopak vzrostly o více než 30 procent. Mluvčí Temu Miłosz Ciekalski upozornil, že firma splňuje přísné bezpečnostní normy.

Co na to Češi?

I přes nedostatky v kvalitě produktů a možné hrozby Temu stále přitahuje více zákazníků. „Nízké ceny evidentně lákají, což je patrné například z existence několika českých skupin na Facebooku, kde si zákazníci sdílejí tipy a zkušenosti týkající se nákupů na Temu. Dvě největší skupiny mají každá přes 10 tisíc členů. Zájem o platformu pravděpodobně je,“ uzavírá ředitel kreativní agentury Fairy Tailors Ondřej Tyleček.