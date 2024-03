Nejtěžší je pro mě vždy návrat domů, říká Milada Vaňkátová, žena mnoha profesí a talentů

„Dabing je moje milovaná profese. I když jsem po herectví studovala ještě hudbu – hru na trombon, nechávám si ji jako srdcového koníčka. Nastálo hraju už jen s kapelou Queens of Everything, teď patnáctým rokem. Od jara do podzimu skáču s padákem. Už ne závodně jako dřív, ale snažím se co nejvíc. A pak se taky věnuju všemožným dobrodružstvím s mým klukem,“ říká pro deník Metro Vaňkátová.

Jezdíte i na expedice do polárních oblastí. Jak jste se k tomu dostala?

Za to vděčím mému příteli Jirkovi. Před lety byl dvakrát na špicberském ostrově, což ho uchvátilo. Další polární akce jsme pak začali podnikat spolu. Všichni nám říkají, že jsme oba takoví magoři, že jsme se našli. A mají pravdu. Ještě by se mnou mohl začít skákat s padákem.

Vyhledává náruč severu, ale i přítele Jiřího.

Co je na expedicích nejtěžší?

Paradoxně nejtěžší je pro mě vždycky návrat. I když se těším do práce, na rodinu, na teplou sprchu, splachovací záchod a další luxusy, naskočit zpátky do koloběhu naší zrychlené materialistické společnosti je vždycky trochu šok.

Co jste na cestách naopak zažila nejhezčího?

Těch nádher je spousta! Třeba pocit svobody a opravdového života. Ozdravné ticho. Tedy když zrovna nezuří sněhová bouře. A jeden zážitek je naprostá romanťárna. Bylo to předloni, když jsme s Jirkou přecházeli na lyžích 450 kilometrů dlouhý trail Kungsleden ve Švédsku. Jednu noc nemělo foukat ani sněžit, takže jsme si udělali záhrab ve sněhu a spali pod širákem bez stanu. Během noci jsme se vzbudili a přímo nad námi tančila na nebi nádherná polární záře.

Skákání padákem patří k dabérčiným velkým vášním.

K vašemu povolání dabérky. Z jakých filmů nebo seriálů mohou diváci znát váš hlas?

Dabuju třeba americkou stand-up komičku Amy Schumer, která má i svoje dva celovečerní filmy. Nebo Özge Gürel, hvězdu tureckých telenovel. Teď zrovna bude na Prima Love startovat seriál Čas lásky a třešní, kde ji dabuju v hlavní roli. Mluvila jsem taky Popelku v norské adaptaci našich Třech oříšků. A také jednu postavu, kterou znají asi všichni: červenou Pó z Teletubbies. Tedy až v sériích od roku 2015 dál.

Tak to je vtipné. Jak probíhaly vaše dabingové začátky? Šlo to hladce?

Dabovat jsem chtěla už od konzervatoře, ale tehdy jsme ještě neměli možnost si ho vyzkoušet a naučit se ho. Je to úplně jiné herectví, hodně technické. K dabingu jsem se dostala díky Zbyňku Bartošovi, který má svoje dabingové studio. Ten nápad vznikl samozřejmě u piva, hráli jsme spolu tehdy v kapele. Začátky byly těžké a já si připadala jako úplné pako, že mi to nejde. Dost jsem kvůli tomu i brečela.

Brzy to ale pominulo, ne?

Naštěstí. Bylo to, jako když na začátku v autoškole nechápete, jak zkorigovat ruce, nohy a pozornost, ale pak to najednou začne jít samo.

Vaňkátová hraje v kapelách Magnum Jazz Bigband a Queens of Everything. Zpívá a také hraje na pozoun.

Vy sama koukáte v originále, či preferujete české znění?

V tomhle jsem totální kovářova kobyla. Nemám televizi ani počítač a na filmy a seriály koukám minimálně. Stačí mi to v práci, když dabuju, vidím toho kvanta. Odmala dávám přednost knihám. Čtení je další z mých vášní! Když už bych se na něco koukla, preferuju originál. Ale divák preferující češtinu má u nás díky tuzemskému dabingu rozhodně velké štěstí.

Co chystáte v nejbližší době? Plánujete další výpravu?

Rozhodně, a ne jednu! Expedic máme naplánováno tak na pět let. Příští rok přechod špicberského ostrova, do budoucna pak Grónsko, Aljaška… Z letošní výpravy do Skandinávie vzniká právě náš druhý film, na podzim bude mít premiéru.

Druhý? První je možné ještě někde vidět?

Náš první snímek, Náruč severu (2022), je ke zhlédnutí na našich webových stránkách jirkamili.cz. Máme před sebou taky turné přednášek. Letos jsme rozjeli projekt Winter Academy, kde učíme lidi základy zimního kempování. Příští rok ho pro klienty rozšíříme o vedené zimní přechody ve Švédsku a Norsku. Přes léto mě také čeká parašutistická sezona. Plánuju zase alespoň stovku seskoků. S kapelou máme také spoustu hraní na festivalech, hlavně v Německu. A samozřejmě mám před sebou ještě spoustu dabingové práce. Nudit se rozhodně nebudu!