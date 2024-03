Všichni jsme si rovni, jen nohy máme každý jiné – a je to věda

Kdy jste si naposledy koupili boty takzvaně na první dobrou? Nemluvíme jen o vzhledu, když se rozhodnete honit parádu. Ale o tom, že vám vybraný pár okamžitě pohodlně sedl na nohy. Málokdo totiž absolvuje návštěvu jen jedné prodejny.

České nárty a česká lýtka globální ševci neznají

Všichni víme, jak velké bývají rozdíly ve velikostech, podle toho, jestli se jedná o číslování americké, evropské, asijské či jiné. V každé zemi, na každém kontinentě mají lidé nohy jiné. Úzké, široké, placatější, vyšší nárty, delší prsty a kdovíco ještě. Také Češi mají svá specifika. „V české populaci je významné procento lidí, kteří mají široká chodidla, vysoké nárty, případně silnější lýtka. Nejedná se o žádné vady, ale jsou to anatomická specifika, která jsou dána našemu národu podle jeho genetické výbavy. To jsou faktory, které výběr mainstreamové obuvi značně ztěžují,“ podotýká na adresu obyvatel v zemi uprostřed Evropy Ivan Petrův, ředitel firmy Brašnářství Tlustý.

Než si odnesete ručně vyráběné a na míru šité boty, čeká vás pár setkání s mistrem obuvníkem.

Nic nového pod sluncem

Protože je většina bot na českém trhu ze zahraničí, globální výrobci obvykle anatomické zvláštnosti Čechů, Moravanů a Slezanů nereflektují. Což se týká nejen délky, ale také šířky. „Drtivá většina lidí vůbec netuší, jakou má šířku nohy, většinou ani neslyšeli, že taková stupnice existuje. Přitom to už kdysi dávno zavedla firma Baťa, ale po znárodnění se to zrušilo,“ připomíná Petrův.

Brašnářství Tlustý, které nedávno vstoupilo vedle opasků, kabel, peněženek a dalších kožených výrobků i do branže ručně vyráběných bot, si nechalo podrobně zmapovat naše končetiny. Výstupem průzkumu Česká noha 2024 jsou zajímavá data, která ukazují na radosti i trápení lidí ohledně obouvání.

Konkrétně se ukázalo, že o šířce své nohy ví jen necelých patnáct procent Čechů. Ti ostatní netuší, že je něco jako noha E až I, přičemž prostřední G značí standardní nohu, ani širokou, ani úzkou. Takže nikoho nenapadne, aby si v obchodě řekl o polobotku osmičku v efku. I kdyby tak učinil, asi by nepochodil. Řešením je buď vyzkoušet desítky párů, až nějaký padne, nebo si nechat botu ušít na zakázku.

V obvyklých rozměrech vlastní nohy máme většinou jasno. Jak to ale máme se šířkou nohy, jaké má označení, v tom tápeme.

Do servisu s autem i botami

Na pravidelnou výměnu oleje, kontrolu brzd a dalších záležitostí do autoservisu míříme zcela samozřejmě. Ale na kontrolu bot? „Z průzkumu vyplynulo, že pro české zákazníky je důležitá kvalita i životnost bot. Lidé si klidně připlatí, když jim obuv vydrží déle než rok. Důležité je pro ně i to, jestli je bota šitá nebo lepená,“ říká majitel Brašnářství Tlustý. Dodává, že jejich kožené boty si užije zákazník pět až deset let, ale vyžaduje to samozřejmě náležitou péči. Firma garantuje dlouhodobou péči o obuv, v případě potřeby opraví nebo zcela vymění podešve. A jak se o botu správně starat, čím ji čistit a impregnovat, to k individuální zakázce patří.

Návrháři se zatím zaměřili na pánskou obuv, na té si testují zájem zákazníků. Do budoucnosti ale počítají i s botami pro ženy. I když pánské boty tu nabízejí již od velikosti 38, která bez problému sedne většině českých žen, pokud se spokojí s „pánským designem“.