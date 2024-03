AI gramotnost v českých školách? Nový projekt se teď snaží o lepší osvětu

„Umělá inteligence není jen o generování textů a obrázků. Tyto technologie postupně vstupují do každé oblasti našeho života a největší dopad budou mít na mladou generaci. Kurz se proto snaží zasadit AI technologie do širšího kontextu světa a ukazovat jejich příležitosti a hrozby,“ popisuje šestadvacetiletý zakladatel projektu Svatopluk Barek.

V rozhovoru pro deník Metro prozradil, co může projekt v očích mladé generace změnit či zda je vhodný třeba také pro tu starší vrstvu společnosti.

Jak projekt přesně vypadá?

Je vedený formou pětidílného interaktivního videokurzu, od úvodu do světa umělé inteligence přes vysvětlení základních AI principů, jako je strojové učení, až po naši budoucnost s umělou inteligencí. Každá kapitola je navržena tak, aby trvala maximálně 45 minut, tedy jednu vyučovací hodinu, a je v nich kladen důraz na reflexi. Snažili jsme se tento kurz udělat dostupný pro co největší počet mladých lidí, takže učitelé mohou lekce s žáky odvést i mimo počítačové učebny, protože kurz je dostupný i na mobilech či tabletech. Videokurz je primárně vytvořen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, ale na webových stránkách si ho může pustit kdokoliv.

Co může projekt změnit v očích mladé generace?

Doufám, že jim alespoň trochu změní pohled na AI technologie, jejich fungování a naši budoucnost s nimi. Že je namotivuje nástroje umělé inteligence používat, aby si zároveň byli vědomi jejich rizik a při výběru budoucího povolání brali v potaz vývoj těchto technologií a to, jak zasahují do jimi vybraného oboru. Ale hlavně doufám, že pomůže řadě škol a učitelů přinést toto obtížné téma do výuky ve formě, která žáky bude bavit, a tím se i zvedne zájem o výuku v AI gramotnosti.

Spolupracovali jste při tvorbě projektu s AI?

Ano. Bez ChatGPT (chatbot s umělou inteligencí, pozn.red.) by tento kurz možná ani nevznikl, anebo vznikl, ale o dost později. V životě jsem nenapsal více textů než za poslední rok. E-maily, scénáře, komentáře, další scénáře, další e-maily… Kdybych to měl všechno psát slovo od slova, kurz by vyšel nejdříve až následující školní rok.

Snažíte se poukazovat také na podvádění pomocí AI při testech ve školách?

Téma podvádění při testech jsme přímo v kurzu neotevřeli, ale v jedné z kapitol řešíme zodpovědné používání AI nástrojů. Tam podvádění zmiňuji, ale ve spojitosti s domácími úkoly, a snažíme se apelovat na vlastní zodpovědnost dětí, že podváděním nejvíce uškodí sobě. Rozhodli jsme se, že v kurzu se budu snažit příliš nepoučovat, protože chci spíš působit jako kámoš, který ukazuje, jak AI technologie mění a budou měnit náš svět.

Plánujete projekt rozšířit i do off-line verze ve formě přednášek?

Určitě budu jezdit diskutovat s žáky do škol, ale vyloženě přednášet o umělé inteligenci nechci. Nejsem expert na AI, pouze popularizátor. V kurzu jsem průvodcem, který se snaží dostat myšlenky a znalosti odborníků k mladé generaci. Nevylučuji však možnost vytvoření jakési sítě expertů a influencerů, kteří by jezdili debatovat a přednášet na školy. To je ale zatím pouze nápad a má daleko k realizaci.

Plánujete se zaměřit i na starší generaci?

Přemýšlím o tom, hlavně v souvislosti s deepfake technologiemi, které velmi brzo zvládnou napodobit úplně kohokoliv, jak říká cokoliv. Už teď vidíme, že podvodníci vytvářejí videa, kde slavné osobnosti lákají na výhodné, ve skutečnosti však podvodné, investice, i když tyto osobnosti nikdy nic takového neřekly a slova jim byla do úst vložena právě zmiňovanými deepfake technologiemi. A co teprve, až se tu rozšíří podvody, kdy šmejdi volají lidem hlasem jejich bližních a žádají je o peníze. Obávám se, že obzvlášť starší lidé, kteří tyto technologie neznají, by tak mohli přijít o dost velké peníze. Blíží se doba, kdy si s blízkými budeme muset dávat hesla, abychom rozpoznali, jestli na druhé straně telefonu jsou skutečně oni, nebo nějaký podvodník. A minimálně tuto myšlenku bych chtěl mezi starší generaci dostat. T