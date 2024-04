Radním došla trpělivost. Hradec Králové nastavil přísná pravidla pro sdílené koloběžky

S rozvojem moderních dobíjecích baterií nyní zaplavily svět elektrokoloběžky. Ty sdílené měly v prapůvodu, podobně jako sdílená kola, nahradit jízdu autem. Často ale slouží jen pro zábavu, a jejich uživatelé navíc nedodržují pravidla a ohrožují chodce i další účastníky provozu. V Česku se tomu města brání různě. Někde je nepovolují, jinde je zakázali. Na předběžce s praporky zatím nedošlo. Například v Ostravě nesmějí jak do centra města, tak ani na pěší zónu.

Zastupitelé rozhodnou koncem měsíce

Jedním z českých měst, kde došla radním trpělivost, protože se sdílené koloběžky válely po chodnících i jinde, byl východočeský Hradec Králové. Vystavil proto před třemi lety sdílenému koloběžkovému pohybu razantní stopku. Nyní se ale tato vozítka do Hradce Králové přibližně po dvouleté odmlce opět vracejí. Respektive se nyní připravuje jejich opětovné povolení. Pokud dají smlouvě zelenou zastupitelé, měla by být schválena na konci dubna.

Bourají i umírají 499 – tolik dopravních nehod, v nichž figurovali koloběžkáři, eviduje Dopravní policie ČR za rok 2023. Téměř 40 procent nehod zavinili opilí jezdci. V roce 2023 registrovali policisté v České republice 94 945 všech dopravních nehod.

4 – tolik koloběžkářů zahynulo v roce 2023. Všichni vlastním zaviněním. Jeden chodec také zemřel loni v létě poté, co ho na chodníku smetl pětatřicetiletý koloběžkář.

Město přistoupilo na jednání se dvěma provozovateli sdílených elektrokoloběžek. Tento typ sdílených dopravních prostředků by se mohl vrátit do ulic. Provoz však bude výrazně upraven, a to nejen vyhláškou, ale i společnou dohodou, která bude reflektovat předchozí zkušenosti města s tímto dopravním prostředkem. Dohoda počítá maximálně se stovkou koloběžek od jedné společnosti do veřejného prostranství. Na celé město bude celková kvóta tři sta kusů.

Za odtah téměř tři stovky

Maximální povolená rychlost strojů se sníží na dvacet kilometrů v hodině, ve vybraných zónách je pak rychlost ještě snížena o pět kilometrů, nebo je jízda zcela zakázána. „Máme pozitivní zkušenosti se sdílenými bicykly,“ komentuje probíhající jednání s koloběžkáři primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.

Koloběžku bude možné vrátit pouze na určených stanovištích. Ta budou podléhat místnímu poplatku, který je v tomto případě tři koruny za metr čtvereční za den. Město to bude kontrolovat a firmy budou muset koloběžky v případě parkování jinde přemístit na určená parkoviště.

„Pokud tak provozovatel služby neučiní, zajistí odtah město a uloží koloběžky na letišti,“ popisuje Karel Vít, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Hradce Králové. Provozovatel se pak dostane ke svému stroji až po uhrazení 260 korun.

Kdo bude nejen na parkování, ale i na dodržování ostatních článků dohody dohlížet? „Městská policie. Stejně jako hlídá pravidla silničního provozu nejen u řidičů osobních automobilů, ale i cyklistů, právě v tomto případě bude dohlížet také na jezdce elektrokoloběžek,“ dodává mluvčí města Kateřina Rohlíčková.