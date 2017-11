Byty nechtějí u Hvězdy ani na Veleslavíně

Požár, navážka suti bez povolení majitele i radnice, buldozery rozbíjejí zbytky skleníků. Na zanedbaných pozemcích bývalého Strnadova zahradnictví u železniční tratě v Praze 6 se v posledních letech děly věci. Když se zde developer rozhodl postavit bytové domy, tvrdě narazil na odpor místních. Nesouhlas se změnou územního plánu, která by stavbu povolila, podpořil po rozhodnutí soudu také pražský magistrát.



„Vzhledem k tomu, že se podařilo vlastníkům části pozemků navázat komunikaci s občanskými iniciativami, které se o rozvoj území zajímají, máme na stole nový podnět, který je k území citlivější než soudem zamítnutá změna. V následujících měsících budeme projednávat upravený návrh na revitalizaci území, které je nyní velmi zanedbané,“ říká náměstkyně primátorky a radní pro oblast územního rozvoje Petra Kolínská.



Ani u obory Hvězda se stavět nebude. Zastupitelstvo minulý týden zamítlo návrh na změnu územního plánu, která by znamenala přeměnu louky u jižní zdi obory na obytné území. Týkala by se tak bezprostředního sousedství přírodní památky. „Jedná se zároveň o místo, které bylo součástí bitvy na Bílé hoře, a je třeba ho vnímat jako pietní. Zástavba rodinnými domky na ploše jednoho hektaru, kterou měla změna umožnit, by se stala izolovaným ostrůvkem vytrženým od ostatní obytné zástavby,“ uvádí magistrát.



Řada otázek ale není zodpovězena kolem stavby, která by měla vzniknout na Vítězném náměstí. K návrhu na změnu územního plánu, který se týká proluky mezi ulicí Verdunskou a Jugoslávských partyzánů, se totiž zastupitelé dostanou později, a to na konci listopadu. Místo kancelářské budovy přezdívané Lední medvěd, kterou chtěla na dejvickém Vítězném náměstí vystavět skupina PPF, má totiž vyplnit volný prostor rovněž dům, ve kterém budou hlavně byty.