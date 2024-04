Zdravim, zdravim, dobré dopo. Pražské ostrovy na čtyři dny ovládne hudba

Pražské ostrovy a desítka klubů po celé metropoli budou na čtyři dny patřit pestré hudební náloži. Návštěvníci dostanou možnost zaposlouchat se do největších hudebních objevů zemí evropské sedmadvacítky. Mimo tuzemské scény se představí například umělci z Francie, Španělska, Portugalska, Německa, Slovinska, Dánska, Švédska či z Faerských ostrovů. Festival je tradičně pro všechny návštěvníky zdarma.

Různé žánry

Ve středu se na pódiu postupně objeví například polský zpěvák a producent Baasch, slovinská pop-rocková kapela LPS či maďarští Freakin’ Disco. Českou scénu zastoupí rockoví Glad For Today.

Druhý festivakový den bude stát především na tuzemských talentech, kterým dá United Islands prostor skrze klubovou noc. Ta se letos rozletí na 10 různých scén napříč pražskými kluby. Kromě toho se na Střeleckém ostrově uskuteční koncert proti xenofobii s názvem Symphony for Humanity, na kterém vystoupí mimo jiné také Ben Cristovao a Sofian Medjmedj.

Páteční program hudebním fanouškům přinese pestrou paletu interpretů napříč celou Evropou. Mezi největší zahraniční lákadla bude patřit například irské indie-popové duo 49th & Main, velké očekávání s sebou nese německá parta Lonely Spring, která hraje hyperkpunk a byla v německém finále Eurovize, potenciál senzace v sobě skrývají Joe & The Shitboys z Faerských ostrovů a domácí hudební prapor ponese například kapela Good Times Only.

Závěrečný den festivalu bude především ve znamení talentů, které momentálně vyprodávají klubové sály napříč republikou. Mezi ně bezesporu patří například v úvodu zmiňovaný rodák ze Starče na Vysočině Rohony a čerstvý vítěz Andělů Mc Gey, který loni dojal a nadchl fanouškovskou i odbornou obec citlivou deskou O tatínkovi, který usnul, šanci na sebe více upozornit dostane i djent-corová senzace Severals.

„Věřím, že po festivalu si všichni přidáme do svých playlistů nové hudební objevy. Jsem přesvědčen, že program je letos možná nejlepší za všechny ty roky. Jsem rád, že jsme do našeho týmu pozvali mladé dramaturgy, kteří mají k našemu publiku nejblíže. Mám za to, že letos si na festivalu najde opravdu každý něco,“ říká producent festivalu United Islands of Prague Martin Voňka.

Nejen muzika

Během všech festivalových dní nebude chybět ani nehudební program Ostrovy inspirace. Jeho dramaturgie se letos ujal tým spolku Díky, že můžem, který stojí například za tradiční akcí konanou každý rok 17. listopadu na Národní třídě. Za zmínku určitě stojí prezentace ambasád v rámci oslav 20 let Česka v EU, živé podcasty, speciální výstava Opráski sčeskí historje, scénické čtení s Adamem Gebrianem, Ladislavem Ziburou a mnohými dalšími nebo velká debata o dvaceti letech bez hranic. Svůj prostor dostanou také zajímavé organizace, lidskoprávní iniciativy, spolky z Prahy 1, dílny, muzea či kulturní instituce. Chybět nebude ani bohatá gastronomická nabídka, food trucky a bary s pestrou paletou nealko i alko nápojů.