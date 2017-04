Hospodští více žádají o zahrádky, tam zákaz kouření neplatit nebude

Názory - jak to vidím já

PROTI ZÁKAZU: Omezování svobody

Jaroslav Kubera, senátor a teplický primátor

Senátor Jaroslav Kubera Proti zákazu kouření podáváme ústavní stížnost. Zákon je totiž špatně napsaný právně a zároveň obsahuje nesmysly. Nechápu například, proč nepovoluje kuřárny. Proti jejich zákazu neexistuje žádný racionální argument, protože by se jednalo o oddělené místnosti, do kterých by nemusela obsluha. Zákon je podle mě jen omezování osobní svobody. Zákazem kouření to teprve začíná. Brzy přijdou další. Svoboda se nám ztrácí mezi prsty. Navíc nevím, proč je nutné něco kuřákům nařizovat. Trh si sám našel svou cestu. Někam chodí gurmáni, co by jim kouření vadilo, nebo jsou vinotéky, kde se nekouří z důvodu, aby se nenarušovala chuť vína. To každý pochopí. Podniky se přece mohou rozhodnout samy, jestli budou kuřácké, či nikoliv. Pokud tedy někdo nechce chodit do zakouřené hospody, nemusí,... je to jeho volba.