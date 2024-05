Světový den filmové legendy Star Wars se blíží. Ve hře je pro soutěžící tisíc dolarů

Existuje mnoho odůvodněných svátků a mezinárodních dnů, ale zároveň i mnoho bizarních či takových, jež se zdají zbytečné. Někde mezi tím stojí Mezinárodní den Star Wars, který připadá na 4. května. Výjimečně by měli zůstat v pozoru i ti, kteří mají pocit, že se jich tento svátek netýká, ale o tom si povíme později.

Trocha historie

Proč se tento den po celém světě slaví? Ano, jedna věc je obrovská fanouškovská základna, která se napříč generacemi neustále rozrůstá. Ale kdybychom zabrousili do historie, kořeny tohoto nerdího svátku sahají až ke dni, kdy se Margaret Thatcherová stala premiérkou Británie. Jak je to možné?

Čtvrt století Již 25. výročí slaví Lego Star Wars. Podle webu Space má zítra vydat sedm nových sad. TES

Klasická hláška Ať tě provází Síla (v originále May the Force be with you – pozn. redakce) se dostala do běžné mluvy poměrně brzy. Přesněji ve chvíli, kdy se z Epizody IV s podtitulem Nová naděje po premiéře v roce 1977 stal hit.

O dva roky později, čtvrtého května 1979, Margaret Thatcherová uspěla ve volbách a stala se premiérkou Velké Británie. Její spolustraníci na to konto do deníku The London Evening News dali otisknout vzkaz ve znění „May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations“, což byla právě zmiňovaná originální parafráze ze Star Wars.

Každý po svém

Ne každý ale ve světě Hvězdných válek fandí těm hodným, a proto někteří 5. května slaví Den Sithů. To zase pro změnu vzniklo z věty Revenge of the Fifth, což je odkaz na název Epizody III – Revenge of the Sith. A další do toho motají ještě 6. květen pod slovní hříčkou „Return of the 6th“, která do celé věci zahrnuje i rozporuplně přijímanou trilogii z produkce Disney.

Poslední skupina oslavu tráví tak, že si čtvrtého května pustí Epizody IV až VI, pátého května jsou na řadě prequely, tedy Epizody I až III, a šestého května sledují aktuální snímky, které gigaságu oficiálně zakončily Epizodou IX. Ti z vás, co se už ve všech těch epizodách, větách a slovních spojení ztratili a absolutně nechápou souvislosti, protože třeba Star Wars nikdy v životě neviděli, nezoufejte. I na vás v Americe mysleli.

25 hodin a 7 minut

Jedna z amerických finančních firem vypsala soutěž o tisíc dolarů, což je v přepočtu pětadvacet tisíc korun. Podmínka je jednoduchá – dosud nikdy jste nesměli vidět žádný z dílů či remaků filmů Star Wars. „Výměnou za vašich 25 hodin a sedm minut sledování filmu vám zaplatíme tisíc za vaše úsilí plus sto dolarů na pokrytí nákladů na streamování, občerstvení nebo světelný meč. Hledáme někoho, kdo je v této franšíze úplně nový, aby ohodnotil a ságu z pohledu outsidera,“ píše na svém webu agentura Finance Buzz. To zní jako sen, nebo? V každém případě se světový den Star Wars bude slavit i v Česku, konkrétně už je potvrzený hromadný průvod po Praze. Více info v boxu.