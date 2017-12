K pocitu bohatství nám stačí 50 tisíc

Hranice, kdy se člověk začíná cítit bohatým, se za posledních osm let nezměnila. Pro Čechy je to měsíční čistý příjem rovnající se padesáti tisícům korunám. Vyplynulo to z průzkumu agentury GfK, který zpracovala pro společnost Sazka. Myslí si to více než šedesát procent dotazovaných.



Pro patnáct procent z nás je pro pocit bohatství třeba brát víc než sto tisíc korun za měsíc. „Obecně platí, že pro muže začíná hranice zbohatnutí výše než pro ženy. Největší část zpovídaných se domnívala, že skutečně bohatý je ten, jehož majetek dosahuje pět až deset milionů korun,“ řekla deníku Metro Kristina Hanušová z GfK.



Rozdíl mezi oběma pohlavími je i v tom, jak spojují bohatství s životními hodnotami. Zatímco ženy dávají finanční zajištění více do souvislosti se zdravím, láskou a rodinou, muži dávají mezi peníze rovnátko směrem k možnosti nepracovat, mít moc a svobodu. Podle psychologa Dalibora Špoka to souvisí s tím, že muž je materiálněji založen, protože na sebe bere zodpovědnost za osud rodiny, za její zajištění, zatímco žena, protože předpokládá, že o materiální stránku se postará v rodině muž, klade větší důraz na morální stránku věci.



„Nejzajímavější je pro lidi toužící po bohatství, když mohou přemýšlet o tom, jak by naložili s nečekanou výhrou,“ říká psycholog Špok. Je to vlastně v rovině snění, a když opravdu zbohatnou, je pro ně právě přemýšlení o tom, jak s bohatstvím opravdu naložit, nejsložitější. Například i když řada z nich tvrdí, že by kromě ukojení vlastních tužeb dali něco i na charitu, ve chvíli, kdy opravdu zbohatnou, bývá realita často jiná.

Podle průzkumu mají bohatí lidé méně volného času nebo lásky. „Jedná se o představu lidí, kteří sami bohatí nejsou,“ upozorňuje psycholog Špok. Podle něho jde o zdůvodnění, kterým si lidé chtějí zkrášlit život.

Sazka zpracovala také průzkum mezi „vlastními“ milionáři, kteří letos získali milion korun a více. Polovinu z nich například trápilo, kam uschovat vítězný tiket, než půjdou pro výhru. K oblíbeným skrýším patří knížka, tajné sklepní úkryty či dámské prádlo ve skříni. Jen zlomek z nich si po zjištění výhry dal na oslavu panáka alkoholu.