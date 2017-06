Kam s dokouřenou cigaretou? Vajgly jsou v ulicích problém

Pražané vycházející z pasáže Zlatý Anděl v páté městské části se včera ráno chvíli dusili a nedostávalo se jim čerstvého vzduchu. Už poněkolikáté tento týden tu totiž začal hořet koš určený k ­típnutí a odkládání nedopalků. Jako už tradičně tak musela zasáhnout ostraha blízkého supermarketu, která koš zahalený oblaky dýmu pořádně zkropila vodou z lahve.



„Tohle se tu stává v jednom kuse. Těch vajglů sem kuřáci cpou prostě moc, takže se pak popelník přeplní, do toho to vedro a najednou šup a už to hoří,“ říká pro deník Metro strážný Jiří, zatímco prolévá popelník studenou vodou.

Zastávky, krajnice i trávníky. Tady je nejvíc vajglů - Podle informací Pražských služeb, které provádějí úklid větší části Prahy mezi problematická místa patří zastávky MHD.

- Dále pak i levé krajnice světelných křižovatek, kdy řidiči vyhazují nedopalky z oken aut. - Nedopalků přibylo také v parcích. Jejich úklid má přitom na starost město, tedy Praha, respektive Technická správa komunikací, městské části či firmy, které na úklid vlastník najal. - Zavedení protikuřáckého zákona, který problém s nedopalky přiostřil, přitom provázela kampaň města. Ta chtěla pomocí letáků a rozdávání průhledných popelníků příbytku vajglů zabránit.

S petkou v ruce se tu pan Jiří s kolegy naběhá víc než dřív. Od začátku měsíce, a ­tedy i od data zavedení takzvaného protikuřáckého zákona, který uživatele tabákových výrobků vyhnal nejen z­ vnitřních prostor restaurací, ale také okolí zastávek, sem totiž chodí lidé típat cigarety mnohem častěji. „Můžou za to nejen klasičtí kuřáci, ale také bezdomovci. Už si nemůžou jen tak pokuřovat před metrem, tak ty vajgly pak pěchujou sem,“ dodává.

Hořící koše se objevují stále častěji i podle čtenářů deníku Metro. Mnozí již byli svědky toho, jak se pokouší místní živnostníci hasit hořící koše na smíchovském nádraží, jiní podobné situace zažívají na Černém Mostě či u metra Ládví.

To, zda špatně típnuté cigarety mohou opravdu přerůst v závažnější problém, lze podle pražských hasičů těžko odhadnout. Za tento měsíc totiž nemají ještě statistiku kompletní. Podle jejich mluvčího se během minulého měsíce vyjíždělo k devětadvaceti požárům způsobeným nedopalky, zda ale sehrál roli koš, stojan či odhozená cigareta do trávy před restaurací, už hasiči neevidují. „Jsou to celkové počty požárů, tedy i­ travní porost nebo požár v­ domácnosti způsobený cigaretou,“ vysvětluje Kavka.

Dalším oblíbeným řešením nejen pražských kuřáků je po dokouření zahodit nedopalek do kanálu. Ačkoliv takového člověka strážník nejspíš pokutovat za znečišťování ulice nebude, přidělá tím starosti čističce odpadních vod. „Každý nedopalek cigarety zvyšuje její zatížení. Podobné nečistoty, jako je třeba tráva, se totiž zachytí na česlech při hrubém předčištění,“ vysvětluje mluvčí Pražských vod a kanalizací Tomáš Mrázek.

To, jak se množství nedopalků v ulicích Prahy, ať už odhozených či uhašených o­ odpadkové koše, reálně zvýšilo, mohou nejlépe odhadnout pražští hospodští. Podle Davida Petrů z restaurace Tradice, která pro své kuřácké hosty vybudovala venkovní pultík se šesti popelníky, totiž jejich zákazníci vyprodukují za den přes třicítku plných popelníků. Jde přitom o ­středně velkou restauraci. Z­ množství nedopalků se dá tedy odhadnout, o kolik více kuřáků dnes v ulicích měst hledá, kam vajgl odhodit.