Karlínští bojují proti chodníku v metropoli

V ulici Za Poříčskou bránou v­ Praze 8 probíhá od ledna tohoto roku po více než čtyřiceti letech velká rekonstrukce chodníku. O to více byli místní zaskočeni způsobem, jakým se radnice této městské části již mnohokrát „záplatovaný“ chodník rozhodla vyspravit. S pomocí petic, cedulí i skupin na sociálních sítích proto vyrazili do boje za záchranu svého chodníku. Ten má být totiž zalit asfaltem, přestože do osmdesátých let zdobila ulici mozaiková kamenná dlažba.

Místní protestují

„Stav chodníku byl skutečně havarijní. Obyvatelé ulice ale očekávali, že oprava bude znamenat, tak jako všude v historických ulicích v Praze, že povrch bude nahrazen tradiční dlažbou. Celou ulici totiž lemují historické domy z přelomu 19. a 20. Století. Bojíme se, že na dalších několik desetiletí nebude důvod vrátit do ulice pražskou mozaiku,“ říká jeden z místních obyvatel Štěpán Holub.



Protesty obyvatel ohledně chodníku nejsou v ulici Za Poříčskou branou nic nového. Už v roce 2007 nasbírali několik desítek podpisů proti parkování právě na něm. Od té doby až doteď se v ulici nic podstatného neudálo. „Pan starosta nás tenkrát politoval, ale nezměnilo se nic. Určitý pesimismus proto převládá i dnes. Budeme se ale i­ tak snažit přesvědčit radnici, že i­ naše ulička si zaslouží, aby byla krásná,“ dodává Holub.

Podle radnice Prahy 8 je ale situace kolem karlínského chodníku jedním velkým nedorozuměním. Aktuální havarijní oprava, která zde nyní probíhá, je podle mluvčí Prahy 8 Marcely Voženílkové opravdu pouze přechodnou záležitostí. Nebude proto bránit celkové plánované přeměně ulice, která již s kostkami opět počítá. „V současné chvíli se v ulici Za Poříčskou branou potkaly dvě věci. Dlouhodobý požadavek Prahy 8 na havarijní obnovu neschůdných chodníků, na které se po desetiletí vrstvily asfaltové záplaty, a koncepční řešení pro celou ulici, jak jej pro místní radnici zpracoval architekt Igor Kovačević,“ vysvětluje Voženílková a pokračuje: „Už na veřejných setkáních jsme zdůrazňovali, že jeho realizace není záležitostí roku či dvou. Že jsou zde historické podzemní sítě, které bude třeba časem obnovit, a že připravujeme lepší řešení právě pro případ, kdy dojde na rekonstrukce podpovrchových vodovodů, kanalizace nebo kabelů,“ dodává mluvčí, podle které akce vyžaduje také řadu povolení.

Místní chodníky bylo třeba rychle opravit také podle informací Technické správy komunikací. Na jejich stav, který neumožňoval bezpečnou schůdnost, si podle informací TSK stěžovali nejen místní obyvatelé, ale také zaměstnanci a manažeři firem sídlících v ulici.