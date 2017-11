Spory o Orionku i Slavii. Když se rok vzniku mění dobou

Sportovní klub Slavia dnes slaví 125 let, ale mohlo to být i o rok méně. Čokoládovny Orion vznikly na konci 19. století. O tom, kdy přesně, se vedou spory.



V roce 1891 manželé Albína a František Maršnerovi založili živnost Výroba orientálských cukrovinek na Královských Vinohradech se sídlem v Balbínově ulici. Vařili zde hlavně turecký med. Pro velký zájem se ve stejném roce provoz přestěhoval do větších prostor v Čelakovského ulici, kde se vyráběly i další cukrovinky. O pět let později, 27. července 1896, vznikla firma Továrna na orientálské cukrovinky F. Maršner, která se později přestěhovala do zbrusu nově postavené továrny na Královských Vinohradech na Korunní třídě.

Je to asi trochu jinak Historické údaje jsou různé. Radnice Rožnova pod Radhoštěm letos slaví 750 let od vzniku města. Výzkumy historiků ale ukazují, že dříve uznávaná první zmínka o Rožnově z roku 1267 se vztahuje k jinému místu.

Slovenská obec Dobrá Voda musela před pěti lety zrušit oslavy 750. výročí první písemné zmínky o ní. Její vedení totiž na poslední chvíli zjistilo, že toto výročí nastane až za 132 let, tedy v roce 2144. Zdroje se různily.

„Za rok založení značky Orion je možno považovat dva letopočty. Úplně přesně není známo, kdy se tato značka začala používat. My jsme se přiklonili k názoru tento původ spojit se založením továrny, později zvané Orionka, proto na obalech uvádíme rok 1896,“ uvádí pro Metro mluvčí společnosti Nestlé Česko Andrea Brožová.

Jeden z dlouholetých zaměstnanců Orionky vzpomíná, že ještě před nástupem Nestlé do vlastnických struktur se uváděl rok založení 1891. „Dostávali jsme v roce 1991 brožury ke sto letům od založení. O pět let později si velkolepé stoleté oslavy udělalo Nestlé znovu,“ potvrzuje pro Metro muž, který si nepřál být jmenován.

Také sportování v pražské Slavii má lehce nejasné začátky. Na první straně knihy Věčná Slavia z roku 1970 píše její autor Vítězslav Houška: „Na začátku nebude míč, nýbrž kolo... ocitneme se v roce 1892. V Praze. Ve Vodičkově ulici. Na podzim.“ Tehdy sportovci vytvořili svůj odbor Literární a řečnické Slavie, říkalo se mu Akademický cyklistický odbor Slavia. Fotbal se pod hlavičkou klubu začal hrát až v roce 1896. Přesto se dlouhá desetiletí považoval za rok vzniku SK Slavia rok 1893. Dokonce vyšla před 24 lety kniha Slavia stoletá.

„Když jsem se stal archivářem Slavie, navedl mě můj předchůdce, pan Slavík, že na cyklistických závodech v Plzni v listopadu 1892 byli také cyklisté Slavie. Do té doby se jako rok založení uváděl rok 1893. Sehnal jsem tedy podklady a důkazy, že to bylo o rok dříve. Přišla za mnou komise ze Slavie, abych svá tvrzení doložil. To jsem učinil,“ vypráví Karel Zuska. Ten také zjistil, že do roku 1912 se v ročenkách uváděl jako rok založení 1892, až v roce 1912 po nástupu pana Kruliše jako předsedy Slavie se změnil na rok 1893.

„Ovšem založení SK Slavia bylo skutečně 2. listopadu 1892, i když toho roku šlo jen o schůze. Vlastní zahájení klubu přišlo až v roce 1893,“ dodal Zuska, archivář Slavie.