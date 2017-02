Kytary a violoncella, to bude rocková smršť v Praze

Diáře fanoušků tvrdého rocku se hemží známými jmény. Hned u tohoto víkendu mají poznámku: 3x Apocalyptica.



V sobotu a neděli odehrají ve Foru Karlín v Praze hned tři koncerty. Sobotní je od osmi večer, nedělní od čtrnácti a od dvaceti hodin. V neděli 19. února pak přidají ještě jeden koncert ve Zlíně.



Kapela bere šňůru jako oslavu dvaceti let od vydání svého debutového alba Plays Metallica By Four Cellos, které nastartovalo jejich kariéru a vzdala jím hold slavné Metallice, jejíž hity přehrává právě na violoncella. V první části koncertu se ke třem cellistům stávající sestavy přidá původní člen, který toto album s Apocalypticou před dvaceti lety nahrával. Až ve druhé části jej vystřídá bubeník Mikko Sirén, a Apocalyptica bude pokračovat již v aktuální sestavě tak, jak ji všichni znají.



Ve středu 15. února přijedou do metropole mathcorové legendy The Dillinger Escape Plan a Norové Shining. Kvůli enormnímu zájmu se koncert přesunul z vyprodaného Rock Café do větších prostor Lucerna Music baru. Kapela oznámila, že letos definitivně končí.



Progresivní je v hudbě také zpěvák a kytarista Devin Townsend, který do Prahy přiveze novou desku Transcendence a kapely Betweend The Buried And Me a Leprous. Koncert proběhne hned den na to – ve čtvrtek 16. února v pražském Roxy.



Kanadský hudební workoholik je nespoutaný kreativní živel, který překračuje žánrové mantinely. Popularitu získal díky působení ve Strapping Young Lad, ale zřetelnou stopu zanechal také na deskách takových interpretů, jako jsou Steve Vai, Front Line Assembly, Soilwork, Stuck Mojo, Darkest Hour nebo Gojira. Už řadu let se zaměřuje na sólovou tvorbu, ať už pod názvy Ocean Machine, Terria, nebo přímo The Devin Townsend Band.