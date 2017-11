Mezi Brnem a Prahou přibudou nová vlaková spojení

První spoj bude z Brna vyjíždět o hodinu dříve než v současnosti, tedy v 5.03 hodin. Na brněnské cestující čekají při cestě ranním spojem do Prahy tři nové zastávky, které potěší obyvatele okolních měst.



„Ranní vlak bude zastavovat také v Adamově, Blansku, Letovicích a Svitavách. Stejně tak večerní spoj v opačném směru,“ prozrazuje mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Dva z devíti spojů RegioJetu budou obsluhovat pouze trasu Brno–Praha, čtyři pojedou až do Vídně a tři do Bratislavy. Soukromý dopravce naopak ruší vlakové spojení Brna s Hodonínem. Změnu cen RegioJet neplánuje.

Zato České dráhy s platností nových jízdních řádů změnu ceníku teprve připravují. Konkrétní podobu hodlají zveřejnit v nejbližších dnech, podrobnosti o změnách v regionálním jízdním řádu prozradí už tradičně až na přelomu listopadu a prosince.

Už nyní však národní dopravce uvedl, že v rámci nového jízdního řádu se mohou těšit na rychlejší cestování pasažéři na trase Hodonín–Brno.

„Cesta z Hodonína do Brna bude nově trvat jen 56 minut, tedy o deset minut méně než nyní. V opačném směru se zrychlí o sedm minut, na celkových 57 minut. Obyvatelé Hodonína tak při pravidelném dojíždění do Brna za týden ušetří na cestování téměř hodinu a půl svého času,“ počítá člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu Michal Štěpán. Nové spoje vypraví České dráhy také směrem na Břeclav, kam pojedou přímé vlaky s odjezdy z Prahy v 19.51 a 21.09. První ranní spoj z Břeclavi do Prahy pojede o hodinu dříve než teď, už v 5.07 hodin.