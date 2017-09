Nechtějte mít doma hned malé Jágry. Sport má děti spíš bavit

Chodí do mateřské školky, ale už se honí na bruslích za pukem nebo pinkají tenisák přes síť. Takové děti se sice naučí už od útlého věku sportovat, ale brzká sportovní specializace jim může uškodit.



Sporťáček představí i méně známé sporty Bohatý program Sporťáčku začíná v sobotu už v 10 hodin. Moderování zábavného dne se ujmou Zdeněk Piškula, Zorka Hejdová a Ema Klementová.

Na akci si děti mohou vyzkoušet jednotlivé sporty. Rodiče mohou výkony svých dětí konzultovat s odborníky, trenéry, sportovními psychology, lékaři a fyzioterapeuty. Na sobotní akci dostanou prostor také sporty pro handicapované. Kromě tradičních sportů se na Sporťáčku představí i ty méně známé, jako je třeba lakros, irské tance, goalball, jugger, kanoepolo, bouldering či crossfit. Více o akci najdete na webu Wannadosports.com. V sobotu se řada sportů představí také v Praze 6 na Ladronkafestu. Součástí akce budou také hudební představení. Na pódiu vystoupí Tonya Graves, kapela Trocha klidu a raper Johny Machette. Také Ladronkafest nabídne návštěvníkům možnost vyzkoušet si řadu sportů. V tomto případě si sporty otestují také dospělí. Jak pořádně složit protihráče, předvedou na akci ti nejdrsnější hráči i hráčky ragby a amerického fotbalu z Ragbyové akademie Olymp Praha. Proběhne zde finále soutěže Tackle and Score ve skládání jeden na jednoho. Skládání soupeřů bude jedna z disciplín, které si mohou vyzkoušet i návštěvníci. Na ty čekají například i akrobatické disciplíny, jako pole dance či slackline. Na Ladronkafestu si najde to své opravdu každý nehledě na věk. Součástí akce bude i prezentace organizace Senior Fitnes. Ta organizuje pohybové aktivity pro cvičence středního a staršího věku. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro pohybové aktivity seniorů a jedinců v preseniorském věku. Více o akci v Praze 6 najdete na Ladronkafest.cz.

„Děti, s nimiž se setkávám ve své fyzioterapeutické praxi, nejčastěji trpí výrazným plochonožím a svalovými dysbalancemi, které jsou v lepším případě příčinou vadného držení těla, ale v některých případech stojí až za vznikem skolióz,“ varuje fyzioterapeutka Andrea Hašková před brzkou specializací dětí.

Typickým příkladem jsou třeba hokejové přípravky, kam docházejí čtyřleté děti, aby se naučily bruslit. „V jejich deseti letech s nimi ale maminky zpravidla chodí po doktorech, protože mají zničené nohy, nosí ortopedické vložky a trpí bolestmi zad,“ varuje Jitka Literová, manažerka projektu Děti na startu, který vede malé děti ke sportu.

Druhý nešvar rodičů je ten, že dítě do sportu nutí. Často dovedou svého potomka ke sportu, který sami dělají, a ani se s ním o jiných variantách nebaví. To je ale chyba. Když totiž dítěti už v útlém věku sport zprotiví a ze zábavy udělají povinnost, jejich potomek s pravidelným pohybem brzy skončí.

Po celém Česku tak vznikají projekty, které mají za cíl dětem ukázat, že sport je hlavně zábava. Akce lákají také na známé tváře. „Naším dlouhodobým cílem je dostat děti na hřiště. Chceme jim ukázat, že sportovní aktivita může být fajn, a navnadit je, aby sportovaly samy od sebe. Není to jen o dřině. Jde o to, aby se děti nějakým způsobem dokopaly k?pohybu. Pomůže jim to i v budoucnu,“ říká hokejista Jaromír Jágr, ambasador projektu Sportvokolí.cz.

Česká legenda je také tváří festivalu Sporťáček. Ten se koná tuto?sobotu v Praze. Přehlídka všemožných sportů, ze kterých si děti mohou vybrat svůj budoucí kroužek, startuje v deset hodin v branickém areálu Hamr.

Vstup pro návštěvníky i prezentace sportovních klubů jsou zdarma. „Za mě jsou takové akce vítané a jsem rád, že je pro děti děláme. Až půjdeme jako sportovci do důchodu, tak budeme mít i díky nim své nástupce,“ říká motokrosař Petr Pilát, který je také tváří Sporťáčku.

Festival v letošním roce představuje několik novinek. Jeho součástí bude i velká překážková dráha Ninja Race, na které budou děti v průběhu dne soutěžit o titul Festivalového nindži. Akce se nekoná jen v Praze. Svůj sport si mohou děti přijít vybrat také v Brně (16. září ve sportovním areálu Hněvkovského) a v Plzni (23. září na atletickém stadionu).

Sporťáček však není jediná akce, která tento víkend dětem prezentuje sportovní kroužky. V sobotu se v Praze 6 koná také Ladronkafest. Tady se představí nejen sportovní kluby, ale také různá sportoviště a trenažery. Zkusit si zde návštěvníci mohou například lyžařský trenažér nebo nafukovací překážkovou dráhu.

V neděli pořádá sportovní den také Praha 8. Akce s názvem Kdo si hraje, nezlobí začíná od 13 hodin. Do areálu Základní školy Glowackého dorazí i bývalý olympionik Petr Koukal.

Dospělí nejdou dětem ve sportu příkladem

Budou letos sportovat 65 Tolik procent rodičů se chystá v nadcházejícím školním roce přihlásit dítě alespoň na jeden kroužek. Zjistil to průzkum pojišťovny MetLife, který realizovala agentura IPSOS.

Příležitostných sportovců v Česku přibývá, naopak ubývá těch aktivních. Když už se někdo rozhodne trochu zapotit, tak nejčastěji vyrazí na pěší túru, sedne na kolo nebo si zaplave. Zjistil to výzkum společnosti GfK, která se zabývá průzkumem trhu a chováním spotřebitelů.

Češi se do sportu moc nehrnou, a to i přesto, že by jim to prospělo. „Sportem také účinně bojujeme proti nemocem, upraví se nám trávení a také se nám zlepší kvalita spánku. Stačí minimálně dvakrát v týdnu se věnovat nějaké sportovní aktivitě a naše tělo začne fungovat lépe,“ říká Kristina Hanušová z GfK. Jenže dvakrát týdně se nějakému sportu věnuje jeden Čech z?pěti. Alespoň jednou týdně si do těla dá 64 procent Čechů, což je o šest procent méně než loni.

„Učíme děti, aby zvládly dovednosti, jako je házení míčem, skákání snožmo či kotoul. Zní to triviálně, ale takové věci dnes děti vůbec neumí,“ říká Jitka Literová, Děti na startu.

Kromě turistiky, kola a plavání se Češi ještě rádi věnuji běhu, badmintonu, posilování, bruslení na ledě, kolečkovým bruslím a stolnímu tenisu.

Že Češi zrovna moc nesportují, naznačuje i počet obézních lidí. Podle statistiky úřadu Eurostat trpí ve členských státech Evropské unie obezitou každý šestý člověk. Česko patří s 19,3 procenta mezi nejhorší z evropské osmadvacítky. Hůře než Češi na tom byli podle poslední statistiky Eurostatu v rámci osmadvacítky jen Britové, Estonci, Maďaři, Litevci a Malťané.

Protože děti kopírují životní styl svých rodičů, tak v Česku přibývá i?obézních dětí. Tuzemský pediatr má v průměru ve své péči 20 procent dětských pacientů s nadváhou. Vůbec nejvíc malých tlouštíků mají v Číně, Brazílii a Indonésii.