Nejvíce odpadů je ze staveb. Denně každý vyhodí 1,4 kila

Česko vyprodukuje ročně přes 37 milionů tun veškerých odpadů, tedy více než 3,5 tuny na každého svého obyvatele. Kdybychom chtěli odvézt všechen odpad, který v Česku vznikl například v roce 2015, ke kterému jsou k dispozici zatím poslední souhrnná data, potřebovali bychom na něj více než 3,1 milionu velkých nákladních aut.

Kde nejvíc? ● Nejvíce odpadu vzniká při stavbách a demolicích. ● „Vývoj produkce stavebních a demoličních odpadů kopíruje trendy v tuzemském stavebnictví. Zatímco v letech 2008 až 2013 bylo možné zaznamenat propad tohoto sektoru, mezi lety 2013 a 2015 se stavebnictví v Česku vrátilo k růstu. Může za to především zahájení rozsáhlých oprav inženýrských staveb a boom bytové výstavby vzhledem k dostupným hypotékám a vysoké poptávce,“ objasňuje Petr Šlajchrt, manažer analytické firmy SAS Institute. ● Méně odpadu míří na skládky, Češi více třídí. Na skládce skončilo v roce 2015 téměř 2,5 milionu tun komunálního odpadu (47 procent), což je o celých 17 procent méně než v roce 2009. ● Podle údajů Pražských služeb, firmy odpovědné za svoz odpadu v hlavním městě, slyší na třídění i Pražané. Před rokem zde totiž umístili první šedé kontejnery na kovové odpady, Pražané v prvním roce vytřídili 91 tun kovových obalů a plechovek. „Většina byla svezena během letošního roku,“ říká mluvčí služeb Radim Mana.

„Každý Čech vyhodil v roce 2015 do popelnice půl tuny komunálního odpadu – tedy téměř 1,4 kilogramu každý den. Dohromady to dá zhruba 5,3 milionu tun, což je pouhých 14 procent veškerých odpadů z Česka. Téměř polovinu z tohoto množství jsme dokázali znovu využít, ať už to bylo k recyklaci, nebo výrobě energie,“ uvádí v analýze průzkumníků projektu Česko v datech manažer poradenské firmy Deloitte Vilém Žák.

Na celkovém množství odpadu se ale nepodílí jen komunální odpad. Nejvíce smetí totiž v Česku pochází ze staveb, v roce 2015 to bylo celých 65 procent, tedy více než 24 milionů tun. Stavební odpady patří ale zároveň k těm nejsnadněji využitelným, některým ze způsobů se jich recykluje celých 97 procent.

Největší množství odpadu se celkově vyprodukuje v nejlidnatějších krajích. V roce 2015 vedlo pomyslný žebříček hlavní město, v těsném závěsu byly kraje Moravskoslezský, Středočeský a Jihomoravský. Nejvíce odpadu v přepočtu na obyvatele vzniká v Plzeňském kraji – v roce 2015 to bylo skoro šest tun, což je dvojnásobek toho co ve srovnatelně velkém Královéhradeckém kraji.

Výkyvy celkové produkce odpadu v jednotlivých krajích od roku 2008 jsou opět způsobeny především stavební aktivitou. „Co se komunálního odpadu týče, největší množství na hlavu produkujeme v Praze, Středočeském kraji a překvapivě také v kraji Pardubickém. Na Pardubicku ale zároveň nejlépe třídí – směsný odpad tam tvoří jen 44 procent veškerého komunálního odpadu.

Naopak nejméně komunálního odpadu na jednoho obyvatele vzniká v kraji Karlovarském, kde se také nejméně třídí. Směsný odpad tam tvoří téměř 61 procent, tedy o sedm procent více, než je celorepublikový průměr,“ uvádí Žák.